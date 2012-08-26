عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سرمایه گذار جزو سرمایه گذاران بزرگ و برتر در کشور است حتی شرکتی را به نام گلستان غدیر به ثبت رسانده است.

وی اظهار داشت: با ورود این سرمایه گذار به نظر می رسد که اولین قرارداد درباره بافت های فرسوده به زودی به ثبت رسد و آینده خوبی برای منطقه خواهد بود.

امامی بیان با اشاره به چشم انداز توسعه کشور و استان بیان داشت: انتظار دارم همه مسئولان برنامه محور باشند و براساس اسناد بالادستی افق 1404 برنامه ها را تنظیم و مدون کنند.

لزوم تدوین برنامه بالادستی توسعه گلستان

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: هر دستگاه باید یک برنامه برای تحقق برنامه های بالادستی تنظیم کند.

وی افزود: یکی از برنامه های جدی در نشست با مسئولان بخش های مختلف این است تا برنامه هایشان را برای توسعه طلب کنیم تا بتوانیم سند راهبردی استان را تهیه کنیم.

مشکلات موسسات مالی اعتباری

امامی با اشاره به مشکلات موسسات مالی و اعتباری در استان عنوان کرد: در نشستی که با رئیس بانک مرکزی داشتیم به این مسئله پرداخته شد.

وی افزود: تعاونی مالی اعتباری اعتماد ایرانیان قرار است با قوامین ادغام شود که در این صورت مشکل برخی سپرده گذاران استانی در این موسسه رفع می شود.

پتروشیمی اولویت اساسی اقتصادی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به موضوع پتروشیمی اشاره و اضافه کرد: یکی از اولویتهای اساسی استان، حل معضل پتروشیمی است، زیرا این کارخانه یک فرصت برای سرمایه گذاری مولد و اشتغالزاست و منجر به افزایش درآمد اقتصادی می شود.

وی گفت: موضوع پتروشیمی استان در دست پیگیری است و انشاء الله هر چه زودتر شاهد خبرهای خوبی از این مجتمع خواهیم بود.

امامی با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای زیباسازی و توجه بیشتر به فضای سبز در مرکز استان گفت: در حال حاضر بیشتر فشارها بر روی ناهارخوران است و باید تلاش شود ناهارخوران دیگری ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: فضای هشت هکتاری که منابع طبیعی در اختیار شهرداری قرار داده است، فرصت مناسبی است که باید برای توسعه مناطق گردشگری و فضای سبز استفاده کرد.