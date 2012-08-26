عملیات بازسازی پل تخریب شده محور آشخانه به شهرآباد آغاز شد

سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازسازی پل محور آشخانه به شهرآباد نیروی هوایی که در جریان سیل‌های سال جاری تخریب شده بود، همزمان با هفته دولت آغاز شد.

وی اظهارداشت: هم اکنون قرار داد مرمت و بازسازی این پل منعقد شده و پیمانکار مربوطه نیز در حال تجهیز کارگاه و شروع عملیات بازسازی و مرمت است.

هاشمی تصریح کرد: اعتبار اولیه برای بازسازی این پل 300 میلیون تومان است و بر اساس طرح کارشناسی حدودا 100 میلیون تومان دیگر نیز مورد نیاز خواهد بود.

وی اظهار داشت: مطابق قرارداد، بازسازی این پل 3 ماه به طول می انجامد و تا پیش از آغاز فصل سرما نیز به بهره برداری می‌رسد.

به گفته هاشمی این پل در طول سال جاری 7 مرحله در معرض سیل قرار گرفت و این موضوع رفت و آمد مسافران و شهروندان را دچار اخلال کرده بود.

وی با بیان اینکه در جریان این سیل‌ها پل مذکور به صورت صد در صد تخریب شده بود، افزود: کارشناسان مجموع خسارت‌های وارده به این پل ارتباطی را 350 میلیون تومان تعیین کرده بودند.

هاشمی پیش از این گفته بود که وقوع سیل‌های بی سابقه در 40 سال اخیر شهرستان مانه و سملقان، سبب تخریب کامل این پل شد و به همین علت نیز برای سهولت در رفت و آمد مردم و عشایر منطقه، راه‌های فرعی عبور پیش بینی شد که متاسفانه وقوع سیل‌های پی در پی، این راه‌های فرعی را نیز تخریب کرد.

در طول حدود 3 ماهی که این پل تخریب شده بود، رانندگان خودروهای از جاده چند کیلومتری جایگزین که به صورت خاکی احداث شده بود استفاده می‌کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان مانه و سملقان پیش از این خسارت وارده از سیل‌های سال جاری در این شهرستان را در مجموع 8 میلیارد تومان اعلام کرده بود.