نیمی ازگزارش آژانس مبنای حقوقی ندارد/ خواهان ادامه مذاکره هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی امروز یکشنبه در حاشیه مراسم تجدید پیمان اعضای هیات دولت با آرمان های امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران درباره شانتاژ رسانه های غربی مبنی بر نصب آبشارهای جدید سانتریفیوژ در تاسیسات هسته ای فوردو گفت: این مسئله، مسئله تازه ای نیست چرا که منبع اصلی چنین اخباری گزارش های آژانس است، آنها چنین اخباری را می توانند از گزارش های آژانس دریافت کنند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های ما کاملا شفاف و روشن است، افزود: برنامه های ما روشن است به طوریکه بازرسان آژانس 2 ساعت قبل از آغاز بازرسی می توانند به ما اطلاع دهند و بازرسی سرزده ای از تاسیسات هسته ای کشورمان داشته باشند. این موضوع شفافیت ما را به طور کامل نشان می دهد.

وی تاکید کرد: آمار تولید محصول هسته ای، تعداد سانتریفیوژهای هسته ای و تعداد بسته های سوخت در کشور ما آشکار است و مسئله پنهانی در آن نیست.

رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: ما با آژانس در چهارچوب قانون و وظایفی که بر عهده آژانس است مذاکره می کنیم و مذاکرات خود را ادامه می دهیم. همچنین خواهان ادامه مذاکرات نیز هستیم.

عباسی با بیان اینکه افراد مذاکره کننده ایرانی، افرادی متبحر و کارشناس هستند و به کار خود احاطه کامل دارند، افزود: ما حاضریم در این چارچوب با آژانس مذاکره کنیم، البته از آنها می خواهیم که در مذاکرات استدلال های کافی داشته باشند.

وی همچنین در خصوص گزارش جدید آژانس انرژی اتمی نیز گفت: هر چه آمانو و همکارانش می خواستند گزارش کنند در گزارشات گذشته وجود دارد و چیز اضافه ای در این گزارش ذکر نشده است، از این رو از 64 بند گزارش سالانه نصف آن اضافه است و هیچ مبنای حقوقی، قانونی و تخصصی برای آن وجود ندارد.

وی گفت: البته در زمینه هسته ای ایران بعضی از مسائل تحت تاثیر سرویس های جاسوسی غرب قرار می گیرد این سرویس ها مسائل خود را به آژانس ارائه می دهند و آژانس نیز به شورای حکام گزارش می دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: تمامی فعالیت های ما در زمینه هسته ای به صورت صلح آمیز دنبال می شود و با آژانس همکاری کرده و می کنیم.

عباسی در ادامه در پاسخ به این سئوال که دستاوردهای جدید سازمان انرژی اتمی چه زمانی اعلام خواهد شد، افزود: در عرصه هسته ای انشاءالله دستاوردها پس از طی کردن مسیر تحقیقاتی و به نتیجه رسیدن آن در موعد مقرر اعلام خواهد شد.