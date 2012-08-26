اراضی شهر ایلام از نخاله های ساختمانی پاکسازی شد

خالق منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 12 ماه گذشته تلاشهای فراوانی در حوزه عمران و زیباسازی شهر انجام شده که جای تقدیر دارد .

وی افزود :شهداری ایلام با وجود داشتن درآمدهای قابل توجه از حیث مسکن مهر و دیگر پروژه های ساخت و ساز در شهر ایلام مشکلات فراوانی به خصوص در حوزه مالی داشت که در عین حال با وجود کاسته شدن این درآمدها، مشکلات با همت و تلاش اعضای شورای شهر و کارکنان خدوم شهرداری برطرف شده است.

منصوری اصلاح و ساماندهی پروژه های شهری چون بلوار جنوبی حضرت امام خمینی (ره) ، بلوار امام علی (ع)، بلوار شهدای چالسرا، بلوار شهید بهشتی، بلوار مدرس، ساماندهی وضعیت ترافیکی بلوار سیدالشهدا (ع) و خیابان آیت اله حیدری و ایجاد تقاطع غیرهمسطح شهید رضایی نژاد را از طرحهای اجرا شده شهرداری ایلام در این مدت خواند .

شهردار ایلام در ادامه به طراحی، تدوین و اجرای طرحهایی چون دو منطقه ای نمودن شهرداری ایلام، فعالسازی شهربازی ایلام، ایجاد مکان مشخص برای ساماندهی نخاله های شهری، بازسازی ترمینال شهری و تجهیز آن به مهمانسرا و فضاهای تجاری، نوسازی و خرید ماشین آلات شهرداری، ایجاد پورتال شورای شهر، شهرداری و ایجاد ایمیل شهردار و توزیع آن در سطح شهر اشاره نمود که برای نخستین بار در شهر ایلام اجرا شده اند.

این مسئول عنوان کرد: به منظور بسترسازی لازم برای بهره برداری از ورزشگاه 15 هزار نفری و همچنین ساماندهی آن منطقه، شهرداری ایلام 20 هزار متر از اراضی دولتی مجاور ورزشگاه جدید 15 هزار نفری را که مملو از نخاله های ساختمانی بود،خاکبرداری و پاکسازی کرده است.

وی افزود: در سال جاری شهرداری ایلام مکان جدیدی را برای دفع نخاله های ساختمانی به شهروندان ایلامی معرفی کرده است.

این مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه اکنون جایگاه دفع نخاله های ساختمانی شهر، در حواشی روستای مهدی آباد تعیین شده است، شهروندان ایلامی می توانند نخاله های ساختمانی خود را در مکان یاد شده دفع کنند تا همگی شاهد داشتن شهری پاک باشیم.

منصوری با تاکید بر اینکه داشتن شهری زیبا و پاک بدون همراهی شهروندان محقق نخواهد شد، تصریح کرد: تمام تلاش و کوشش خود را برای بالندگی و پیشرفت روز افزون شهر ایلام به کار گرفته ایم زیرا اعتقاد داریم که این شهر پتانسیل و ظرفیت لازم را برای رسیدن به جایگاه اصلی خود داراست.