ارائه طرحی برای مقابله با دخالت خارجی در سوریه در حاشیه اجلاس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در حاشیه اجلاس کارشناسان ارشد جنبش غیرمتعهد ها افزود: غیرمتعهدها مایلند در سوریه دیدگاه های مردم شنیده ، اصلاحات پیگیری و طرحی جامع برای رفع مشکلات این کشور ارائه شود.

وی گفت: باید فضایی در سوریه فراهم شود که در روندی دموکراتیک ،مردم خواسته هایشان را با آرایشان حاکم کنند و ما فکر می کنیم این هدف همچنان در قالب طرح شش ماده ای کوفی عنان قابل تحقق است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش خبرنگار رسانه اماراتی که آیا با کنار رفتن بشار اسد مشکلات سوریه حل نمی شود تاکید کرد: مردم سوریه باید در باره مسائل کشورشان تصمیم بگیرند و هر تصمیمی در این کشور باید با توقف درگیری و در چارچوبی دموکراتیک باشد.

مهمانپرست گفت: کشورهایی که سعی دارند قبل از هرگونه مذاکره شرایط خود را بر سوریه تحمیل کنند در امور این کشور مداخله می کنند در حالی که مردم سوریه شایسته این هستند که با کمک دولت و از طریق گفتگوهای مسالمت آمیز مسائل کشورشان را پیگیری کنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین در پاسخ به خبرنگار ما درباره احتمال پیگیری و تحقق پیشنهاد جمهوری اسلامی مبنی بر تشکیل گروه تماس بین المللی برای حل و فصل مسائل سوریه با عضویت کشورمان گفت: این موضوع در حاشیه اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها در تهران مطرح و پیگیری می شود.

مهمانپرست افزود: در حاشیه این اجلاس و در چارچوب موضوعات مسائل منطقه ای ، مسئله سوریه نیز مطرح و طرحی برای مقابله با دخالت های خارجی در این کشور ارائه و با رایزنی و همراهی اعضای جنبش غیرمتعهدها بررسی خواهد شد.