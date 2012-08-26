به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان، معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون های مساجد کشور شامگاه روز شنبه در این مراسم گفت: 31 مردادماه روز جهانی مساجد فرصت مناسبی برای عرضه توانمندی ها و استعدادهای اعضای کانون مساجد است که برگزاری این نمایشگاه یکی از نمونه های آن است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد عالی مساجد کشور در سال 1371 اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 13 هزار و 500 کانون فرهنگی هنری مساجد در سطح کشور وجود دارد که 85 درصد آن در شش ساله اخیر تشکیل شده است.

طاهریان افزود: مقابله فرهنگی و علمی با تهاجم فرهنگی از اهداف اصلی ایجاد کانون های فرهنگی هنری مساجد است.

وی ادامه دارد: احیای کارکردهای آموزشی، سیاسی، دینی و هنری مساجد از دیگر اهداف تشکیل کانون ها است.

طاهریان با بیان اینکه شادابی و توانمندی مساجد مهم ترین فاکتور مقابله با تهاجم فرهنگی است، اظهار داشت: احیای کارکردهای مساجد از عوامل رسیدن به این مهم و برگزاری نمایشگاه دستاوردها آشنایی با کارکردهای مساجد را بدنبال دارد.

وی کارکرد آموزشی را مهم ترین کارکرد مساجد عنوان کرد و افزود: آموزش ها ی حوزه معرفتی، منبر به عنوان رسانه، کتابخانه های مساجد همه در حیطه این کارکرد قرار دارند.

طاهریان در خصوص کارکرد سیاسی مساجد گفت: پیروزی انقلاب اسلامی و مقابله با فتنه سال 88 را از کارکردهای سیاسی مساجد بوده است.

وی مساجد را گالری هنرها خواند و ادامه داد: در ساخت مساجد انواع هنرها چون خطاطی، معماری وجود دارد بنابراین بدیهی است کارکرد هنری نیز در زمره فعالیت های کانون ها قرار دارد که همگی در این نمایشگاه عرضه شده اند.

گفتنی است نمایشگاه دستاوردهای کانون های فرهنگی هنری مساجد از یکشنبه تا نهم شهریور ماه پذیرای علاقمندان است.