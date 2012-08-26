نقش رزمندگان استان همدان در عملیات مرصاد نگارش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر زمردیان اظهار داشت: کار بررسی و جمع آوری اطلاعات نقش رزمندگان استان همدان در عملیات مرصاد به مدیریت معاونت تحقیقات و پژوهش اداره کل و به نویسندگی "امیر شالبافیان" به مرحله نهایی بازبینی رسیده است.

وی ادامه داد: مطالب پس از تایید فرمانده سال های دفاع مقدس و پژوهشگر نمونه استان در دوران دفاع مقدس "سردار حاج جعفر مظاهری" که مسئولیت نظارت پروژه های تألیفی تاریخ شفاهی و تاریخ جنگ استان همدان را به عهده دارد به مرحله چاپ می رسد.

زمردیان اضافه کرد: این تألیف در قالب برگزاری 15 جلسه بازخوانی و ده ها مصاحبه با فرماندهان و رزمندگان رده های مختلف وقت لشگر انصارالحسین (ع) در 650 صفحه و در شش فصل در دست بررسی نهایی است.

وی عنوان کرد: با توجه به حضور دیگر لشگرهای عمل کننده در عملیات مرصاد و جایگاه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در بیان نقش همه یگانهای عمل کننده در آن عملیات، کارگروهی در ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت تألیف یک اثر ملی را در دستور کار دارد که با برگزاری جلسات متعدد نتایج بسیار خوبی برای معرفی نقش استان در این اثر ملی مد نظر قرارگرفته است.

زمردیان اضافه کرد: در این اثر از مستندات گروهک ملحد منافقین استفاده شده که با تلاشهای مستمر پیشکسوت و آزاده جانباز "باقرسیلواری" صورت پذیرفته و بر غنای کار و مستند بودن این تألیف می افزاید.

زمردیان بیان کرد: این اثر که به عنوان آخرین برگ نقش استان در دفاع مقدس است، در قالب جلد دوازدهم تاریخ جنگ استان تألیف و تدوین شده و به علت اهمیت موضوع، زودتر از دیگر مقاطع این دوران ماندگار در دفاع مقدس در دستور کار معاونت تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قرار گرفت.

وی یادآور شد: کارنامه تاریخ جنگ استان در قالب پنج مقطع در حال تدوین است که مدیریت هر یک از مقاطع بر عهده فرماندهان عالی استان در آن دوران گذاشته شده است و برای تسریع در روند اجرایی این پروژه، مسئولیت مقطع پنجم را این اداره کل با همراهی مدیر مقطع عهده دار خواهد بود.

وی همچنین از ویراستاری این اثر توسط دیگر نویسنده و پژوهشگر موفق استان " محسن صیفی کار" خبر داد و اعلام کرد: این رزمنده دوران دفاع مقدس علاوه بر ویراستاری این اثر مدت چهار سال تحقیق و تدوین کتاب دوم تاریخ جنگ استان مربوط به سالهای 60-1359 را بر عهده دارد.

زمردیان اضافه کرد: از دیگر کارهای ماندگار تاریخ جنگ استان مقطع سوم مربوط به سالهای 1364 تا 1365 است که در قالب کتابهای جلد هفتم تا دهم توسط سردار حمید حسام و با همکاری سرهنگ پاسدار بازنشسته غلامرضا نعیمیان انجام می شود و اکنون حدود یک سال است که کار آغاز شده و در مراحل پایانی تدوین است.