خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: کتاب گران باشد یا نباشد، جادوی خواندن آن به سادگی دست از سر اهلش بر نمی‌دارد و به همین دلیل هر فرصتی را برای همراهی کردنش مغتنم می‌شمرند. شاید همین بهانه‌های ساده در گذر زمان پاتوق‌های فرهنگی زیادی را با محوریت کتاب در تهران ایجاد کرده است که این روزها معدود باقی‌مانده‌هایش عنوان «کافه کتاب» را برای خود برگزیده‌اند.

هر چند که در سال‌های گذشته راه‌اندازی مکانی با عنوان «کافه کتاب» تجربه چندان موفقی برای برخی از ناشران و فعالان فرهنگی نبوده اما این روزها موسسه انتشارات امیرکبیر در تدارک ایجاد یکی از بزرگترین پاتوق‌های فرهنگی با محوریت کتاب با نام «کافه کتاب امیرکبیر» در خیابان انقلاب به عنوان اصلی‌ترین معبر فرهنگی تهران، است.

«کافه کتاب امیرکبیر»؛ پاتوقی با طعم کتاب که مسیر خاطرات کتابخوانان تهرانی از خیابان انقلاب و کتابفروشی‌های آن را سمت و سوی تازه‌ای می‌دهد، فروشگاهی که در آن منوی ویژه انتخاب و خوانش کتاب برای مشتریان طراحی شده و برای نخستین‌بار در دو بخش مجزا برای مخاطبان بزرگسال و کودک ساماندهی و ایجاد شده است. پاتوقی فرهنگی که با وجود اعلام افتتاح رسمی‌ آن در روزهای پایانی شهریور ماه چند وقتی است به صورت نیمه رسمی آغاز به کار کرده است.

سید وحید نخلی معاون بازرگانی موسسه انتشارات امیرکبیر درباره این پاتوق فرهنگی به مهر می‌گوید: ساخت و ایجاد چنین مرکزی هم توجیه اقتصادی دارد و هم توجیه فرهنگی و کاری که ما در حال انجامش هستیم، تلفیق این دو موضوع با یکدیگر است.

وی با اشاره به مکان کافه کتاب واقع در انتهای فروشگاه بزرگ کتابفروشی انتشارات امیرکبیر بین خیابان دوازده فروردین و اردیبهشت در راسته کتابفروشی‌های خیابان انقلاب، می‌گوید: مکان کافه کتاب امیرکبیر تا پیش از این متروک و قبل از آن هم دفتر پخش کتاب‌هایمان بود. ما به نوعی کاربری این مکان را دوباره احیا کرده و یک پاتوق فرهنگی را در معبر اصلی فرهنگی تهران به وجود می‌آوریم.

نخلی همچنین با اشاره به مشکلات پیش روی فعالیت چنین مکان‌هایی می‌گوید: در دوره‌ای نه چندان دور کافه کتاب‌های متعددی در تهران ایجاد شدند اما همگی به دلیل فعالیت غیر فرهنگی رو به تعطیلی رفتند. در این مکان ما خیلی تلاش داریم که خط و مسیر کار از سمت و سوی فرهنگی بیرون نرود حتی بر روی دعوت‌هایمان از افراد حساب‌شده عمل می‌کنیم تا تجربه شکست خورده‌ گذشته تکرار نشود.

معاون بازرگانی موسسه انتشارات امیرکبیر می‌افزاید: به نظر من چنین فضایی این امکان را دارد که از همه طیف‌های فکری در یک محیط آرام با محوریت کتاب گرد هم بیایند.

کافه کتاب امیرکبیر در دو بخش مجزا به فعالیت خواهد پرداخت. بخش کودک که در طبقه پایین کتابفروشی امیرکبیر قرار خواهد گرفت و دارای 70 زیربنا در کنار300 متر فضای کتابفروشی برای والدین است. این مکان در واقع در کنار امکان انتخاب و مطالعه کتاب که محور اصلی برپایی این مکان است، سعی دارد مهجوریت موجود در حوزه کتاب کودک را با تلفیق موضوع مطالعه با سایر سرگرمی‌ها و نیازهای کودک برطرف کند.

برپایی کارگاه‌های روانشناسی رفتاری و ارتباطی با کودک در کنار ایجاد فضایی برای والدین به منظور استفاده از کتاب در کنار فرزندان هم از مهمترین بخش‌های تدارک دیده شده دیگر در این پاتوق فرهنگی است.

از سوی دیگر ایجاد ارتباط و مبادله کتاب میان امیرکبیر و سایر ناشران به منظور مبادله بیشتر آثار کودک و نوجوان منتشر شده در کشور در محل کافه کتاب کودک و نوجوان امیرکبیر نیز از دیگر هدفگذاری‌های انجام شده برای این مرکز است.

اما در بخش بزرگسال نیز فضای تخصیص یافته به کافه کتاب 120 مترمربع بوده و در کنار آن نیز 135 مترمربع نیز فضای فروشگاهی تعبیه شده است.

نخلی در معرفی این بخش از این پاتوق فرهنگی می‌گوید: در بخش بزرگسال هم سعی داریم وجه مذهبی پاتوق فرهنگی را نسبت به سایر بخش‌ها بالا برود اما در نهایت تلاش ما این است که زمینه حضور همه افراد فراهم باشد.

وی تاکید دارد: مکان این کافه کتاب به گونه‌ای طراحی شده است که هیچ فردی احساس ترس از حضور در آن نخواهد داشت و ذهنیت منفی در مورد چنین مکان‌هایی را نیز از بین خواهد برد که تا این لحظه نیز در این زمینه موفق بوده‌ایم. اینجا با وجود اینکه هنوز به صورت رسمی افتتاح نشده‌ اما با این حال جمع‌ها و گروه‌های علاقه‌مند در آن حضور پیدا کرده‌اند و پیشنهاداتی را هم برای برپایی جلسات در این مکان ارائه داده‌اند که در دست بررسی است.