  1. جامعه
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

آملی لاریجانی ابلاغ کرد:

الزام حضور نمایندگان شرکتهای بیمه در دادگاه‌های حوادث رانندگی

الزام حضور نمایندگان شرکتهای بیمه در دادگاه‌های حوادث رانندگی

رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه ای اعلام کرد: نمایندگان شرکت‌های بیمه مکلف به حضور در دادگاه‌های حوادث رانندگی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه متن کامل بخشنامه رئیس قوه را به شرح ذیل اعلام کرد:

به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند. مقتضی است دادگاههای سراسر کشور مراقبت کنند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل کنند. رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه هستند . 

کد مطلب 1680578

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