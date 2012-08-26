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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

حسنی نیا:

ثبت نام شرکت در سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در شهرستان اراک آغاز شد

ثبت نام شرکت در سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در شهرستان اراک آغاز شد

اراک- خبرگزاری مهر: سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اراک گفت: ثبت نام مرحله شهرستانی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در شهرستان اراک آغاز شد.

حجة الاسلام امرالله حسنی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ثبت نام این مسابقات هم اکنون آغاز شده است گفت: علاقمندان برای شرکت در این مسابقات می توانند با مراجعه به اداره کل اوقاف استان مرکزی، واحد فرهنگی یا امامزاده عبدالله و آمنه خاتون، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه این مسابقات در دهه اول مهرماه سال جاری برگزار می شود افزود: مسابقات  قرآن کریم هر ساله از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود و امسال شرکت کنندگان در این مسابقات در رشته حفظ مقطع شکوفه می توانند در رشته های حفظ 1 جزء، 5/2 جزء، 5 جزء، 10 جزء، 20جزء و حفظ کل شرکت نمایند.

حسنی نیا گفت: این مسابقات در رشته های حفظ، مفاهیم و قرائت ترتیل و قرائت تحقیق در مرحله شهرستانی برگزار و پس از رقابت برگزیدگان آن به مرحله استانی و سپس کشوری اعزام خواهند شد.

وی در خصوص طرح  نهضت ملی حفظ قرآن کریم در شهرستان اراک گفت: پس از دستور مقام معظم رهبری  مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم و تعهد سازمان اوقاف و امور خیریه  کشور در تربیت  یک میلیون حافظ در طی 4 سال، سهمیه شهرستان اراک نیز تعیین شد.

حسنی نیا افزود: سهمیه شهرستان اراک یک هزار و 400 نفر در سال 91 است که با همکاری جامعه القرآن و مدارس قرآنی این طرح در شهرستان اراک آغاز شده است.

وی در پایان گفت: تا کنون یک هزار نفردر این طرح ثبت نام کردند و قرار است در قالب کلاس های 20 نفری برگزار شود.

کد مطلب 1680583

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