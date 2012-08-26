به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش ورایتی گزارش داده بوده که کمپانی برادران وارنر به دنبال جلب موافقت افلک برای ساختن فیلمی ابر قهرمانانه است.

این فیلم که قهرمان های فیلم های کمیک استریپ چون "گرین هورنت"، "سوپرمن، "فلشِ"، "بتمن" و "زن اعجاب انگیز" حضور دارند، از پروژه های پولساز وارنر محسوب می شود و "ویل بیل" فیلمنامه آن را نوشته است.

اما افلک روز گذشته با تکذیب این خبر گفت: هر چند این فیلم می تواند بسیار وسوه انگیز و جالب باشد اما پروژه ای نیست که من برای کار آن را انتخاب کنم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات سایت های خبری این است که باید صفحات خود را پر کنند و این گونه است که شایعات شروع می شوند.

این در حالی است که وی به تازگی کارگردانی فیلمی با عنوان "آرگو" را درباره کشورمان به پایان برده است که تصویری غیر واقعی از حوادث پس از انقلاب اسلامی ارائه کرده است.