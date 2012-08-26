"وین رونی" شاید به منچستریونایتد بازنگردد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "سان" خبر داده که طاقت مسئولان باشگاه منچستریونایتد نسبت به رفتار "وین رونی" طاق شده و قصد دارند این بازیکن را در فهرست فروش خود قرار دهند. این بازیکن در پیروزی 3 بر 2 من یونایتد مقابل فولام به عنوان بازیکن نیمکت نشین وارد میدان شد و پس از گذشت دقایقی از ناحیه پای راست دچار آسیب دیدگی شدید شد و تا یک ماه قادر به بازی نخواهد بود.

بر پایه این گزارش، باشگاه در نظر دارد این بازیکن را در فهرست فروش خود قرار دهد و چنانچه آنها پیشرفتی در وضعیت رونی نبینند برای فروش وی به مبلغ 50 میلیون پوند وارد عمل می شوند.

رونی در دیدار با اورتون که به شکست یک بر صفر من یونایتد انجامید عملکرد بسیار ضعیفی داشت و فرگوسن از وضعیت بازی وی ناراحت بود.

باشگاه نسبت به وضعیت سلامتی و آمادگی جسمانی این بازیکن ابراز نگرانی کرده ضمن اینکه مسئولان تیم از رفتارهای خارج زمین این بازیکن قبل از اینکه به تمرینات پیش فصل بازگردد، ناراحت هستند.

"رابین فن پرسی" و "شینجی کاگاوا" در فصل جدید رقابت های لیگ برتر انگلستان به عضویت منچستریونایتد درآمده اند و چه بسا چندان دور از ذهن نباشد چنانچه مسئولان باشگاه منچستریونایتد بخواهند تصمیمی جدی در خصوص رونی بگیرند.