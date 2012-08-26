به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ‌سنجش ‌آموزش کشور درباره مراحل مصاحبه و نحوه گزینش معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌های ‌مختلف ‌تحصیلی دانشگاههای هنراسلامی تبریز، شاهد تهران، علوم قرآن وحدیث ، مذاهب اسلامی (واحدبندرعباس) وکلیه کد رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان در مراکز آموزشی (تربیت معلم سابق) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران(وابسته به وزارت آموزش و پرورش ) درآزمون ‌سراسری ‌سال 1391 اطاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که در مصاحبه و یا سایر مراحل گزینش به شرح برنامه زمانی مندرج دراین اطلاعیه شرکت کرده و در این مرحله موفق شده باشند و صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیات مرکزی گزینش موسسه ذیربط تائید شده باشند.

همچنین ضوابط انتخاب رشته فوق را رعایت کرده، حد نصاب نمره علمی نهایی برای هر رشته را نیز کسب کنند، لازم به توضیح است که اسامی پذیرفته شدگان نهایی این دانشگاهها به همراه نتایج سایر رشته‌های متمرکز آزمون سراسری درنیمه دوم شهریورماه اعلام خواهد شد.

معرفی داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزلة قبولی نهایی آنان نیست و کلیه‌ معرفی‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزینش‌ در تاریخهای‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعیین‌ شده‌ از طرف مؤسسات در این اطلاعیه مراجعه‌ کنند.

بدیهی‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ گزینش‌ به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط تلقی‌ خواهد شد و در ستون نتیجه کارنامه نهایی کدرشته مربوطه آنان عددیک (1) به منزله عدم داشتن شرایط گزینش رشته ذیربط درج می شود.

مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای تمام معرفی شدگان از 8 شهریورماه آغاز می شود و تا 15 این ماه ادامه دارد.

این فرصت قابل تمدید و یا تکرار نیست و برگزاری آن بصورت انفرادی برای هیچ داوطلبی و تحت هیچ شرایطی میسر نخواهد بود.