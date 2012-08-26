انهدام 32 باند قاچاق مواد مخدر در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا میرزایی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان با عنوان اینکه طی سالجاری تاکنون، 32 باند قاچاق مواد مخدر در این استان شناسایی و منهدم شده است، گفت: یک هزار و 216 نفر نیز در ارتباط با قاچاق مواد مخدر، شناسایی و دستگیر شده اند.

وی با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر طی سالجاری در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 194 درصد رشد دارد، اظهار داشت: یک تن و 464 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان عنوان کرد: 257 مرحله طرح های گوناگون از جمله کنترل محورهای مواصلاتی، پاکسازی نقاط آلوده، شناسایی و امحای کشت گیاه شاهدانه و ... توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در این استان اجرا شده است.

سردار میرزایی با اشاره به اینکه کشف این مقدار مواد مخدر نشانگر عزم راسخ پلیس استان سمنان در برخورد با گسترش اعتیاد در جامعه است، افزود: در ارتباط با کشف مواد یک هزار و 117 مورد پرونده نیز تشکیل شده است.

وی، بیشترین حجم کشفیات مواد مخدر در استان سمنان را مربوط به تریاک دانست.

فرمانده انتظامی استان سمنان در پایان اظهار داشت: گسترش مواد مخدر در کشور از برنامه ریزی های دشمنان برای ضربه زدن به سرمایه های اصلی نظام جوانان و نوجوانان است و مردم باید پلیس را در راه پیشگیری از اعتیاد یاری دهند.