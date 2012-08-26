افتتاح 10 هزار واحد مسکن مهر در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی رضایی در جریان بازدید از پروژه های مسکن مهر استان تهران در خصوص وضعیت افتتاح واحدهای مسکونی مهر در استان تهران، گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده از این تعداد واحد مسکونی آماده واگذاری به متقاضیان مسکن مهر، 1500 واحد مسکونی در سایت ضیاء آباد شهرستان اسلامشهر و تعداد 8 هزار و 500 واحد دیگر در سایر شهرهای بالای 25 هزار نفر استان تهران به اعضاء واگذار می شود.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران افزود: از میان این پروژه ها تعداد 1500 واحد در قالب مسکن مهر 99 ساله، 1000 واحد در قالب مسکن مهر خودمالک، تعداد 4 هزار واحد در قالب نوسازی بافت های فرسوده و 3500 واحد دیگر نیز مربوط به پروژه هایی است که از تسهیلات دولتی استفاده کرده اند.

به گفته این مقام مسئول تلاش می شود در هفته های آینده نیز بالغ بر 20 هزار واحد مسکونی دیگر در سایر نقاط استان مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تمامی این واحدها مجهز به تاسیسات زیربنایی و روبنایی است، اظهار داشت: واگذاری واحدهای مسکونی مهر قطعا در مهار قیمت مسک و نیز نرخ اجاره موثر خواهد بود.

به گفته رضایی با توجه به اینکه عمده این واحدها در درون شهر تهران ساخته شده اند استقبال خوبی از این واحدها به عمل آمده و قطعا تزریق این واحدها به بازار مسکن نقش موثری در کنترل قیمت ها خواهد داشت.