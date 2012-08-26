نقش فیزیوتراپی در کاهش عوارض آرتروز گردن

به گزارش خبرگزاری مهر ،مجید شهبازی کارشناس فیزیوتراپی گفت :‌آرتروز گردن یک فرآیند طبیعی پیری مفصل است که معمولا در افراد بالای 50 سال دیده می شودکه در بسیاری از افراد، یک فرایند بدون درد است.

اوبا اشاره به اینکه بیمار ممکن است برای سالهای زیادی تنگی جانبی سوراخ بین مهره ای، بدون علامت داشته باشد و سپس به طور ناگهانی شروع به بروز علائم بالینی و نورولوژیک نماید خاطر نشان کرد :‌علائم این بیماری ممکن است بعد از وضعیت های طولانی خم بودن گردن به جلو و یا عقب بروز کند و همچنین در افرادی که شغل آنها بلند کردن اجسام سنگین، و احتمالاً رانندگی و کار با تجهیزات ارتعاشی است ،بیشتر همراه است.

وی با اشاره به اینکه آرتروز گردن در افراد سیگاری نیز شیوع بیشتری دارد تصریح کرد :آرتروز گردن می تواند بصورت تنگی کانال نخاعی (تنگی مرکزی) یا بصورت تنگی سوراخهای بین مهره ای (تنگی جانبی) که هر کدام علائم بالینی و پاراکیلینکی خاص خود را بروز می کند ،مشاهده شوند.

این کارشناس فیزیوتراپی افزود: درمان های محافظه کارانه، شامل دارو درمانی (داروهای مختلف از جمله داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) که توسط پزشک تجویز می گردد، درمانهای فیزیوتراپی و در شرایط خاصی بیمار ممکن است به جراحی نیاز داشته باشد، از جمله راهکارهای درمانی بیماری آرتروز گردن به شمار می رود .