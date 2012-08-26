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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

ذوالفقاری:

برگزاری صحیح برنامه‌های اوقات فراغت توطئه‌های دشمنان را در زمینه فرهنگی خنثی می‌کند

برگزاری صحیح برنامه‌های اوقات فراغت توطئه‌های دشمنان را در زمینه فرهنگی خنثی می‌کند

اراک- خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی گفت: برگزاری صحیح و مستمر برنامه های اوقات فراغت ویژِه جوانان و نوجوانان، خنثی کننده توطئه های دشمنان در زمینه فرهنگی است.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد بعنوان متولی فرهنگ و هنر در مساجد یکی از پایگاه های اصلی مقابله با جنگ نرم دشمن به شمار می آید و پرچمدار فرهنگی و دینی جامعه هستند.

وی با بیان اینکه در راستای بهینه سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان باید تلاش بیشتری داشت، اظهار داشت: با هدف گذاری، برنامه ریزی و برگزاری برنامه های دقیق و حساب شده می توان نقشه های دشمن در خصوص ایجاد تفرقه  بین ملت و انحراف جوانان را نقش برآب کرد.

ذوالفقاری ادامه داد: مساجد بعنوان خاستگاه فرهنگی و دینی  مردم و کانون های فرهنگی هنری مساجد بعنوان متولی ترویج این مهم، نقش بی بدیلی برعهده دارند.

وی گفت: برنامه های اوقات فراغت مساجد  باید موجب خلاقیت، نوآوری، احساس ابتکار، بازسازی قوای انسانی و موجب رونق مسجد و نماز جماعت باشد.

کد مطلب 1680607

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