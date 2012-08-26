حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد بعنوان متولی فرهنگ و هنر در مساجد یکی از پایگاه های اصلی مقابله با جنگ نرم دشمن به شمار می آید و پرچمدار فرهنگی و دینی جامعه هستند.



وی با بیان اینکه در راستای بهینه سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان باید تلاش بیشتری داشت، اظهار داشت: با هدف گذاری، برنامه ریزی و برگزاری برنامه های دقیق و حساب شده می توان نقشه های دشمن در خصوص ایجاد تفرقه بین ملت و انحراف جوانان را نقش برآب کرد.

ذوالفقاری ادامه داد: مساجد بعنوان خاستگاه فرهنگی و دینی مردم و کانون های فرهنگی هنری مساجد بعنوان متولی ترویج این مهم، نقش بی بدیلی برعهده دارند.

وی گفت: برنامه های اوقات فراغت مساجد باید موجب خلاقیت، نوآوری، احساس ابتکار، بازسازی قوای انسانی و موجب رونق مسجد و نماز جماعت باشد.