سیاست مبتنی بر هیجان اقبال عمومی را به دنبال ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فهم بسیاری از رفتارهای اجتماعی و فردی در فرهنگها و سنتهای مختلف از رهگذر فهم و درک تفاوتهای عقلانیت ابزاری و اخلاقی محقق می‌شود. اینکه هر فرد بر چه اساس دست به انتخاب می‌زند و تصمیم گیری می کند در فهم "انتخاب عقلانی" آنها میسر است.

مفهوم انتخاب عقلانی اگر چه در برخی انتخابهای عقلانی دارای اشتراک لفظی است ولی نوع شاخصهایی که عقلانیت ابزاری، عقلانیت انتقادی، عقلانیت اخلاقی، عقلانیت ارتباطی و عقلانیت دینی برای انتخاب یک بدیل در اختیار قرار می دهند گوناگون و متفاوت است.



پروفسور استوارت سیم استاد دانشگاه نورث آمبریا در نیوکاسل انگلستان در خصوص این موضوع که کدام نوع از عقلانیت انسان را به سعادت رهنمون می شود به خبرنگار مهر گفت: استفاده از عقل و خرد و استدلالهای عقلانی لازمه هر جامعه ای است.



وی افزود: بدون استدلالهای عقلانی که می تواند در مباحثات عمومی به کار رود ما به روی هر گونه احساس و هیجانی گشوده خواهیم بود و جذب آن خواهیم بود.



وی در ادامه تأکید کرد: چنین احساسات و هیجانات افسار گسیخته‌ای می تواند باعث رفتارهای خطرناکی باشد که به دیگران نیز صدمه وارد می سازد.



استاد دانشگاه نورث آمبریای انگلستان در ادامه یادآور شد: اگر سیاست را به مسائل احساسی و عاطفی صرف تقلیل دهیم در این حالت کمتر مورد توجه عموم مردم قرار می گیرد.



این فیلسوف انگلیسی در ادامه افزود: تأکید بر احساسات و هیجانات صرف در سیاست باعث می شود تا پیش داوری و قضاوت غیر عقلانی حاکم شود.



مؤلف "دیکشنری لیوتار" در ادامه یادآور شد: به هر میزان که در یک جامعه عقلانیت و استدلال عقلانی بیشتر نهادینه شود آن جامعه انسانی تر می شود و نهایتاً همه اعضای آن جوامع نفع و سود خواهند برد.



استوارت سیم با اشاره به اینکه هم در سطح فردی و هم در سطح بین المللی رفتارها باید در فضایی مبتنی بر عقلانیت باشد، گفت: محیط بین المللی کنونی عرصه داد و ستد است و رفتار عقلانی را می طلبد.