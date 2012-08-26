کشورهای موثر منطقه می توانند درباره سوریه اظهار نظر کنند

به گزارش خبرنگار مهر معتز خلیل در حاشیه نشست کارشناسان ارشد شانزدهمین اجلاس غیرمتعهدها در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه تجربیاتمان در دوران ریاست سه ساله بر جنبش غیرمتعهدها را در اختیار ایران قرار خواهیم داد اظهار داشت: آقای مرسی در روزهای آینده ریاست اجلاس نم را تقدیم آقای احمدی نژاد خواهد کرد و امیدوارم ایران بتواند در سه سال آینده بیش از گذشته منافع کشورهای در حال توسعه را دنبال و تامین کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مصر چه برنامه ای برای حل بحران سوریه دارد افزود: بر اساس طرح آقای مرسی چهار کشور مصر ، ترکیه ، ایران و عربستان جزو کشورهای موثر منطقه هستند و می توانند در این باره اعمال نظر کنند.