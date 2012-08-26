جدول پذیرش آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 91/ گزینش به 2 روش

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 91 شامل دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، غیرانتفاعی، مجازی و دانشگاه فرهنگیان در پایگاه سنجش آموزش کشور منتشر شد.

گزینش نهایی داوطلبان در هر یک از رشته های امتحانی دوره های کارشناسی ناپیوسته براساس نمره کل اکتسابی حاصل از مواد امتحانی عمومی و اختصاصی و از بین داوطلبان حاضر در جلسه آزمون و به دو روش متمرکز و نیمه متمرکز انجام می گیرد که در روش متمرکز، داوطلبان براساس نمره کل اکتسابی از آزمون و برحسب کدرشته محلهای انتخابی در فرم انتخاب رشته اینترنتی گزینش خواهند شد.

در روش نیمه متمرکز نیز این گروه از رشته ها نیاز به انجام مراحلی مانند مصاحبه، معاینه، آزمون علمی و یا عملی دارند و پذیرش در این رشته ها منحصراً برای نیمسال دوم سال تحصیلی خواهد بود.

براین اساس زمان اعلام نتایج رشته های متمرکز و اعلام اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های خاص و نیمه متمرکز هفته اول مهرماه، اعلام نتایج نهایی رشته های دارای شرایط خاص هفته اول آبان ماه و اعلام نتایج نهایی رشته های نیمه متمرکز دهه سوم دی ماه خواهد بود.

جدول ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلی و گروه های آموزشی مختلف آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1391