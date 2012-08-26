  1. حوزه و دانشگاه
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

جدول پذیرش آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 91/ گزینش به 2 روش

سازمان سنجش آموزش کشور ظرفیت پذیرش داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1391 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 91 شامل دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، غیرانتفاعی، مجازی و دانشگاه فرهنگیان در پایگاه سنجش آموزش کشور منتشر شد.

گزینش نهایی داوطلبان در هر یک از رشته های امتحانی دوره های کارشناسی ناپیوسته براساس نمره کل اکتسابی حاصل از مواد امتحانی عمومی و اختصاصی و از بین داوطلبان حاضر در جلسه آزمون و به دو روش متمرکز و نیمه متمرکز انجام می گیرد که در روش متمرکز، داوطلبان براساس نمره کل اکتسابی از آزمون و برحسب کدرشته محلهای انتخابی در فرم انتخاب رشته اینترنتی گزینش خواهند شد.

در روش نیمه متمرکز نیز این گروه از رشته ها نیاز به انجام مراحلی مانند مصاحبه، معاینه، آزمون علمی و یا عملی دارند و پذیرش در این رشته ها منحصراً برای نیمسال دوم سال تحصیلی خواهد بود.

براین اساس زمان اعلام نتایج رشته های متمرکز و اعلام اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های خاص و نیمه متمرکز هفته اول مهرماه، اعلام نتایج نهایی رشته های دارای شرایط خاص هفته اول آبان ماه و اعلام نتایج نهایی رشته های نیمه متمرکز دهه سوم دی ماه خواهد بود.

جدول ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلی و گروه های آموزشی مختلف آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1391

گروه آموزشی

روزانه

شبانه

نیمه حضوری

غیرانتفاعی

مجازی

جمع

دوره

پزشکی

4886

   805   -   -     5691

فنی و مهندسی

2765

   2233   -   77505   1600   84103

علوم کشاورزی و منابع طبیعی

1395

   893   -   6380   -   8668

علوم پایه

2205

   -   80   890   -   3175

علوم انسانی

32571

   531  400   37985   -   71487

هنر

1870

  217   -   4230   -   6317

دامپزشکی

244

   91   -   80   -

415

جمع کل

45936

   4770   480   127070   1600   179856
