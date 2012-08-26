طرح پایش هدفمند آنفلوآنزای پرندگان در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح به منظور تشخیص و شناسایی حضور و یا عدم حضور سروتیپهای احتمالی آنفلوآنزای طیور اجرا شده است.

وی بیان کرد: پس از مرحله شناسایی، برنامه ریزی برای اجرای سیاست های مقابله ای با بیماری و همچنین تعیین وضعیت عفونت غیرآشکار و ادامه فعالیت برای ردیابی و پاکسازی عفونت در واحدهای اپیدمیولوژیک انجام می شود.

صادقی عنوان کرد: طرح پایش هدفمند آنفلوآنزای پرندگان در کهگیلویه وبویراحمد از چهارم شهریورماه در واحدهای صنعتی و روستایی استان آغاز شده است.

وی اظهار داشت: این طرح تا پایان شهریور اجرا می شود و طی آن 12 روستا، یک واحد پرورش مرغ تخمگذارتجارتی، یک واحد پرورش بوقلمون و یک واحد پرورش کبک مورد بررسی قرار می گیرند.

صادقی گفت: در قالب این طرح، علاوه بر بررسی وضعیت واحدهای پرورش طیور، نمونه برداری خون و سوآپ و انجام آزمایشات سرولوژی و PCRانجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: حفظ و حراست از سرمایه دامی در کنار حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و دامپروری در تولید ملی و پویایی اقتصاد استان بسیار حائز اهمیت است.