اصفهان آماده پذیرایی از سران کشورهای عضو عدم تعهد

محسن مصلحی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که اصفهان تا چه اندازه آماده پذیرایی از سران و میهمانان عضو عدم تعهد است، اظهار داشت: همه چیز جهت پذیرایی آماده است و برنامه‌های گردشگری از بناهای تاریخی نیز به ما اعلام و در همین راستا عملیات بهسازی و بازسازی این بناها نیز اجرا شده است.

وی ادامه داد: در باغ چهلستون نیز ما نمایشگاهی از صنایع دستی اصفهان را به نمایش گذاشته‌ که در این بازدید هم امکان آشنایی با صنایع دستی و هم خرید این آثار وجود دارد.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان در ادامه یادآور شد: در این بازدید تمام پتانسیلهای تاریخی و گردشگری آثار تاریخی را به نمایش خواهیم گذاشت.

وی در خصوص اعلام کشورهای بازدید کننده نیز یادآورشد: لیست نهایی این کشورها آماده اما هنوز به مجموعه میراث فرهنگی ابلاغ نشده است.

مصلحی در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در چند روز اخیر اصفهان به نوعی به سبب مسافرتهای آخر ماه تابستان به نوعی دچار ازدحام جمعیت و ترافیک شده و آیا امکان تعطیلی آن در چند روز بازدید وجود دارد یا خیر گفت: پتانسیل و ظرفیت گردشگری در اصفهان بسیار بالاست و این جمعیت حتی یک سوم جمعیت و پیک سفر در نوروز هم نیست.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان یادآور شد: در ایام نوروز روزانه نزدیک به چهل الی 50 هزار نفر از باغ چهلستون بازدید می‌کنند و این موضوع در حالی است که ای پیک بازدید در این ایام به 15 الی 20 هزار نفر می‌رسد.

مصلحی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص نحوه سفر این سران به اصفهان نیز اظهار داشت: این مهمانان در چند گروه جداگانه به مدت دو الی سه روز به اصفهان سفر خواهند کرد.