گونه های جدید آبزیان سمنان برای پرورش سه ساله در آب رها شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مهدوی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره شیلات جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه پرورش گونه های جدید آبزیان در استان سمنان با اولویت ماهیان خاویاری کلید خورد، افزود: دوره پرورش این ماهیان حدود سه سال در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود در این مدت وزن متوسط آنها به حدود 10 کیلوگرم برسد و از 500 قطعه بچه ماهی نزدیک به 5 تن گوشت تن به دست آید.

مهدوی، هدف از پرورش گونه های جدید آبزیان در استان سمنان را استفاده بهینه از منابع آبی موجود، ایجاد شغل و افزایش تولید آبزیان در این استان بیان کرد.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: سال گذشته 500 قطعه بچه ماهی خاویاری با وزن متوسط هر کدام شش گرم در چهار باب استخر گرمسار و ایوانکی رها شد و در حال حاضر وزن متوسط آنها به بالای یک کیلو و 700 گرم رسیده است.

وی ادامه داد: طی سال 90 در استان سمنان 624 تن گوشت انواع ماهی تولید شد که از این مقدار 412 تن آن سردآبی و بقیه ماهیان گرم آبی بوده است.

مهدوی برگزاری کلاس های آموزشی برای ارتقاء دانش بهره برداران و افزایش تولید، کلاس آموزشی طبخ ماهیان برای فراگیران در قالب 500 نفر روز برگزار و یک مزرعه پرورش ماهیان خاوری به صورت آزمایشی برای توسعه و ترویج این گونه ماهیان توسط این مدیریت ایجاد شده است.

وی ماهی قزل آلای رنگین کمان را تنها گونه ماهی سردآبی استان سمنان بیان کرد و گفت: کپور معمولی و کپور علف خوار از عمده ترین ماهیان گرم آبی استان سمنان است.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در پایان، استفاده از سامانه های نوین آبزی پروری با هدف افزایش تولید، پرورش ماهیان خاویاری، پرورش کپور ماهیان به صورت متراکم و توسعه پرورش و تکثیر ماهیان زینتی، ایجاد بازار و یا مراکز عرضه آبزیان و ارتقای فرهنگی مصرف آبزیان و ارتقای سرانه مصرف ماهی را از مهمترین برنامه های این مدیریت در سال 91 برشمرد.