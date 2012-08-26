تعداد پایگاههای استعدادیابی بسیج کشور به 110 پایگاه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج کشور جام وحدت در سمنان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تعداد پایگاه های استعداد یابی بسیج باید به 110 پایگاه برسد، افزود: این پایگاه های استعدادیابی بر اساس برنامه پنج ساله بسیج کشور ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در کشور، 61 پایگاه استعداد یابی ورزش قهرمانی در قالب طرح پنج ساله بر اساس رشته و اقلیم و استعداد هر منطقه در استان های مختلف ایجاد شده است.

فرهنگ بسیجی ورزشکاران در اولویت قرار دارد

یزدی تاکید کرد: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تیم‌های ملی رنگ بسیجی بگیرند و ورزشکاران بسیجی قله‌های اول تیم‌های ملی را فتح کنند، در یک پروژه پنج ساله که توسط بسیج در سطح کشور آغاز شده است، ایجاد پایگاه‌های استعدادیابی و قهرمانی بسیج در رشته‌های مختلف در سراسر کشور برنامه‌ریزی شد.

وی خاطرنشان کرد: چون این افراد از سنین پایین جذب این پایگاه‌های استعدادیابی می‌شوند، در یک فرایند پنج ساله به خاطر حمایت‌های همیشگی بسیج فرهنگ تاثیرگذار بسیجی را به خود می‌گیرند و در نهایت به تیم‌های بسیج ملحق و هدایت می‌شوند.

چهار هزار و 300 ورزشکار تحت پوشش بسیج قرار گرفته اند

مدیر ورزش قهرمانی بسیج کشور بیان کرد: در مدت دو سالی که از طرح استعدادیابی بسیج در کشور می گذرد، چهار هزار و 300 ورزشکار در رده سنی 9 تا 13 سال شناسایی و تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: بر اساس وضعیت هر رشته ورزشی بین پنج تا هشت پایگاه در استان های مستعد کشور به عنوان مثال با توجه به شرایط والیبال این پایگاه در ارومیه و رشته کاراته در قم ایجاد و توسعه یافته است.

یزدی افزود: جشنواره های فرهنگی ورزشی بسیج نیز با هدف تقویت استعدادهای شناسایی شده در رده بعدی این برنامه قرار دارد که در 16 رشته مختلف و در سنین 13 تا 17 سال در کشور برگزار می شود.

لیگ ورزشی بسیج از اواخر شهریور ماه برگزار می شود

وی اظهار داشت: لیگ ورزشی بسیج در هشت رشته مختلف از اواخر شهریور ماه در کشور در قالب هشت تا 9 هفته آغاز و تا پایان سال ادامه دارد.

مدیر ورزش قهرمانی بسیج کشور با بیان اینکه رقابت های لیگ بسیج در رشته های فوتسال، فوتبال، والیبال، تکواندو، جودو، کاراته، تیراندازی و شنا برگزار می شود، افزود: در رقابت های لیگ بسیج منتخبین رشته های مختلف برای باشگاه های مقاومت بسیج و لیگ های حرفه ای گلچین و انتخاب می شوند.

وی در پایان گفت: رقابت های ورزشی قهرمانی بسیج در 16 رشته مختلف برگزار می شود و در جشنواره های فرهنگی ورزشی بسیج که در این رشته های برگزار می شود از هر رشته شش تیم به رقابت های لیگ بسیج راه می یابند.