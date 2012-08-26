تلفات انفجار پالایشگاه ونزوئلا به 119 نفر رسید/ چاوز سه روز عزای عمومی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، تلفات انفجار در بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا به 39 کشته و 80 زخمی رسید.

گزارشها حاکی است نشت گاز در یک پالایشگاه نفت ونزوئلا منجر به انفجاری عظیم و کشته و زخمی شدن دست کم 119 نفر شده است.

شبکه خبری بی بی سی با اشاره به اعلام سه روز عزای عمومی از سوی رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که "هوگو چاوز" خواستار انجام تحقیقات فوری برای علت این انفجار شد.

معاون رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که 18 نفر از قربانیان این انفجار از اعضای گارد ملی بوده که در حال حفاظت از تاسیسات این پالایشگاه نفتی در شمال غربی این کشور بودند.

همچنین 15 قربانی دیگر غیرنظامی بوده و جسد شش نفر هنوز شناسایی نشده است. مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که توانستند بدترین انفجار در کشور را مهار کرده و هم اکنون وضعیت این پالایشگاه تحت کنترل است.

"رافائل رامیرز" وزیر انرژی ونزوئلا با اعلام این مطلب گفت تجمع ابری از گاز و انفجار آن موجب خسارات سنگین به تاسیسات این پالایشگاه شده است.

این انفجار در ساعات اولیه روز شنبه در پالایشگاه آموای در شبه جزیره پاراگانا واقع در شمال غرب استان فالکون ونزوئلا که روزانه 955 هزار بشکه نفت تولید می کند، روی داده است.