بورس بهترین مکان برای آرامش نقدینگی سرگردان

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه غلبه بانک ها در حوزه پولی و مالی سالها است که بر اقتصاد ایران تداوم دارد اما نیاز به تامین منابع مالی ارزان قیمت برای واحد های اقتصادی و تولیدی و از سویی مدیریت تورم و لزوم افزایش عرضه نسبت به تقاضای کالاهای مختلف ضرورت بکارگیری ابزارهایی را ایجاب می کند که بازار سهام مکانی امن و آسان برای تامین آنها است.

حضور صنایع مختلف تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری در بورس و نیاز به تامین منابع مالی سهل الوصول برای اجرا و بهره برداری از طرح های توسعه ای و از یک طرف علاقه صاحبان نقدینگی های سرگردان برای کسب سود مناسب سرمایه گذاری می تواند بازار سرمایه را نقطه عطفی برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه ایرانی تبدیل کند.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در دیداری که با اعضای هیئت دولت در هفته گذشته داشتند، ضمن ریشه یابی برخی مشکلات اقتصادی روز جامعه، افزایش نقدینگی را یکی از علت های اصلی بروز مشکلات فعلی دانستند و یافتن راهی برای کنترل و سوق دادن آن به سمت مراکز تولیدی کشور را مورد تاکید قرار دادند.

در این باره یک کارشناس ارشد بازار سرمایه ضمن گفتگو با مهر با اعتقاد به اینکه بورس می تواند با جذب بخشی از وجوه سرگردان جامعه و بکارگیری آنها در تولید و عرضه کالا، جوابگوی رشد نقدینگی باشد، اظهار کرد: بازار سرمایه به تنهایی کنترل کننده رشد نقدینگی جامعه نیست چراکه این متغییر بسته به سیاست هایی که از سوی مقام ناظر بازار پولی کشور بکار گرفته می شوند، نوسان می کند.

علی سنگینیان افزود: با این همه بازار سرمایه و ابزار های موجود در آن می تواند به عنوان یک مجرای مناسب کمک شایانی در مدیریت نقدینگی سرگردان جامعه نماید.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی و عدم بکارگیری آن از سوی واحد های تولیدی به افزایش قیمت نهاده های مصرفی و تورم روزافزون خواهد انجامید، افزود: بازار سرمایه می تواند با جذب منابع صاحبان نقدینگی و هدایت وجوه سرگردان به سمت بنگاههای اقتصادی و تولیدی و به تبع آن تمرکز بر سرمایه گذاری های مولد، نقش مهمی را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.

وی رشد قابل توجه حجم نقدینگی سرگردان را تنها عامل ایجاد نوسان شدید قیمت ها در بازارهای مختلف و ایجاد عرضه و تقاضای کاذب عنوان کرد و افزود: رشد خروشان نقدینگی و کنترل نکردن آن حتی خطر ایجاد حباب قیمتی در بازار سهام را در پی دارد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: اتفاقی که یکبار در میانه دهه 80 تجربه شد ناشی از رشد نقدینگی سرگردانی بود که به رغم رشد اقتصادی کشور،به دلیل محدود بودن اندازه و حجم ظرفیت های تولیدی و سرمایه گذاری در جذب منابع و عدم توسعه آنها، افزایش بهای قیمتی کالاهای مختلف را افزون تر کرد.

سنگینیان با تاکید بر لزوم افزایش عرضه کالا به عنوان راهکار کاهش تورم ،یادآور شد: نقدینگی سرگردان جامعه به جای جذب در فعالیت های دلالی و غیر مولد باید به سمت توسعه دارایی و افزایش تولید سوق پیدا کند.

وی ادامه داد: برای دستیابی به این منظور بازار سرمایه یکی از مکان هایی است که با حضور شرکت ها و صنایع مختلف در آن بهترین شرایط برای جذب صاحبان نقدینگی و انجام فعالیت های سرمایه گذاری فراهم است.

به گفته وی در کنار بانک ها، بازار سرمایه می تواند با جذب منابع مالی صاحبان نقدینگی و با توسعه ابزار های مختلفی همچون افزایش سرمایه، اوراق مشارکت، صکوک و غیره و هدایت آنها به سمت واحد های تولیدی و اقتصادی،نقشی مهم در کاهش اثر مخرب رشد نقدینگی و ایجاد تورم لجام گسیخته جامعه ایفا کند.