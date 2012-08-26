۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

مقام سابق مصری:

مرسی بر تقویت روابط ایران و مصر تاکید دارد

معاون اسبق وزیرخارجه مصر با اشاره به دیدار اخیرش با محمد مرسی تاکید کرد: رئیس جمهور مصر بر توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره ، "عبدالله الاشعل" معاون اسبق وزیرخارجه مصر در یک کنفرانس خبری پس از دیدار با "محد مرسی" رئیس جمهور مصر در قاهره اظهار داشت: در این ملاقات درباره شرایط سیاسی کشور و منطقه گفتگو کردیم.

وی با اشاره به سفر مرسی به تهران برای حضور در اجلاس عدم تعهد، افزود: مرسی تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران را منوط به چند موضوع کرده که حل بحران سوریه با توجه به اینکه تهران بازیگر اصلی تحولات در این کشور، در راس آنها قرار دارد.

الاشعل به نقل از مرسی افزود: وی تاکید دارد که سفرش به تهران بر پایه مصالح ملی انجام می شود و قاهره تصمیماتش را با توجه به مسائل بین المللی اتخاذ نمی کند.

معاون اسبق وزیرخارجه مصر با اشاره اینکه مرسی بر تقویت روابط با ایران تاکید دارد، افزود: وی بهبود روابط دوجانبه را در زمانی مناسب خواستار است.

