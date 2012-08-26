تلفن هوشمند خود را با پدال زدن شارژ کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون محصولات فناورانه مختلفی ساخته شده که می تواند انرژی حرکتی را به انرژی الکتریسته تبدیل کند اما این دوچرخه به واسطه شارژ کردن تلفن همراه یا دستگاه موقعیت یاب ماهواره ای و فراهم کردن انرژی الکتریسیته برای نورهای جلویی به طور همزمان خود را با سایر محصولات از این دست متمایز کرده است.

این محصول فناوری اکوایکس پاور دو ساختار مهم را تغییر داده است، فرمان دوچرخه منطبق شده با صفحه لمسی و بدنه ضد آب که دربرگیرنده تلفنهای هوشمند آی فن، اندروید، ویندوز، بلک بری ، دستگاه های پخش موسیقی و اکثر مدلهای GPS ها است که به چرخ جلو متصل می شود.

یک دستگاه دینام که از کلاج برای ارتباط با حرکتهای چرخ و تبدیل انرژی حرکتی به الکتریسیته استفاده می کند نیز به چرخ متصل است و هر دو ساختار با یک کابل به هم وصل شده اند.

بدنه اصلی این دستگاه دربرگیرنده یک چراغ جلو و یک چراغ عقب است که هرکدام از آنها با LED روشن می شود و توسط یک کلید روشن/خاموش که در فرمان دوچرخه قرار گرفته کنترل می شود.

چراغهای عقب و جلوی دوچرخه نور خود را از یک باتری لیتیوم – یون 700 mAh تأمین می کند که چراغها و شارژ را تا 1.5 ساعت بدون پدال زدن روشن نگاه می دارد تا از این امر اطمینان داشته باشید که اگر در ترافیک مسیر بمانید چراغهای دوچرخه در زمان شب خاموش نمی شوند.

یکی از ویژگهای این دوچرخه این است که عملکرد فوق العاده ای در نتیجه دوچرخه سواری فراهم می کند اما برخی از محصولات می توانند تنها یک احساس کوتاه دوچرخه سواری را به فرد منتقل کنند.

این دوچرخه از سوی شرکت اکو ایکس گیر با قیمت 99.99 دلار عرضه شده است.