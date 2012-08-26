  1. بین الملل
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

شبه نظامیان افراطی مسجدی را در پایتخت لیبی تخریب کردند

شبه نظامیان افراطی مسجدی را در پایتخت لیبی تخریب کردند

شبه نظامیان افراطی مسجدی متعلق به صوفیان را در طرابلس لیبی تخریب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، افراد مسلح مسجدی متعلق به صوفیان را در طرابلس پایتخت لیبی تخریب کردند.

یک مسئول دولتی لیبی که خواست نامش فاش نشود گفت: مردان مسلح با سلاح متوسط و سنگین به مسجد "الشعاب" با هدف تخریب آن حمله کردند و با بولدزر آن را خراب کردند آنها علت این اقدام خود را مغایر بودن آن با تعالیم اسلامی اعلام کردند.

"محمد المقریف" رئیس کنگره ملی لیبی در این باره اظهار داشت: این باعث تاسف و تردید برانگیز است که برخی از کسانی که دست به تخریب مسجد زدند از نیروهای امنیتی و انقلابیون بودند.

از سوی دیگر یک شاهد عینی گزارش داد: بولدزرها اقدام به تخریب مسجد الشعاب کردند و  پلیس نیز با ایجاد حلقه امنیتی مانع نزدیک شدن مردم به آن شد.

کد مطلب 1680655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها