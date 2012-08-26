شبه نظامیان افراطی مسجدی را در پایتخت لیبی تخریب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، افراد مسلح مسجدی متعلق به صوفیان را در طرابلس پایتخت لیبی تخریب کردند.

یک مسئول دولتی لیبی که خواست نامش فاش نشود گفت: مردان مسلح با سلاح متوسط و سنگین به مسجد "الشعاب" با هدف تخریب آن حمله کردند و با بولدزر آن را خراب کردند آنها علت این اقدام خود را مغایر بودن آن با تعالیم اسلامی اعلام کردند.

"محمد المقریف" رئیس کنگره ملی لیبی در این باره اظهار داشت: این باعث تاسف و تردید برانگیز است که برخی از کسانی که دست به تخریب مسجد زدند از نیروهای امنیتی و انقلابیون بودند.

از سوی دیگر یک شاهد عینی گزارش داد: بولدزرها اقدام به تخریب مسجد الشعاب کردند و پلیس نیز با ایجاد حلقه امنیتی مانع نزدیک شدن مردم به آن شد.