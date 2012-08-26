آیت الله ملک حسینی با تغییر و جابجایی استاندار کهگیلویه و بویراحمد مخالفت کرد

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: در شرایط فعلی، نیمه تمام رها شدن کارهایی که آقای نیکزاد آغاز کرده به صلاح استان نیست.

وی بیان کرد: مردم انتظاراتی دارند و خود استاندار هم براین باور است که باید این کارها تمام شود و مردم نتایج آن را مشاهده کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: تغییر فعلی ممکن است مدیریت استان را دچار بی ثباتی کند و باعث رکود در برخی پروژه ها و طرح های در حال اجرا شود.

وی افزود: در این خصوص به آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور پیام داده ام و امیدوارم دولت با حمایت از استاندار، روند توسعه استان را تسهیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز اخیر زمزمه هایی مبنی بر جابجایی استانداران اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد شنیده می شود.

