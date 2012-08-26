  1. استانها
  2. مرکزی
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

مجیدی:

مستند "فقط کمی نور" از استان مرکزی به بخش رقابتی جشنواره فیلم کوتاه سوره راه یافت

مستند "فقط کمی نور" از استان مرکزی به بخش رقابتی جشنواره فیلم کوتاه سوره راه یافت

اراک-خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان مرکزی گفت: فیلم مستند "فقط کمی نور" به کارگردانی سید حامد نوبری به بخش رقابتی دومین جشنواره جشنواره فیلم کوتاه دانشگاه سوره راه یافت.

حمیدرضا مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این فیلم به همراه 5 فیلم دیگر تولیدی حوزه هنری استان مرکزی که در بخش غیر رقابتی حضور دارند.

وی افزود: فیلم مستند اینجا پایان جاده نیست (یوسف جعفری) و فیلم های داستانی فصل درو (حامد طالبیان)، فقط چند دقیقه (مجید یزدانی) همچنین انیمیشن جزیره ساخته حسن ساروقی و فیلم ساختن با دوربین خاموش ساخته علی مقدسی فیلم های راه یافته به بخش غیر رقابتی این جشنواره هستند.

مجیدی با بیان اینکه این جشنواره در چهار بخش مستند، داستانی، تجربی و انیمیشن  برگزار می شود، اظهار داشت: مخاطبان این جشنواره دانشجویان، هنرآموزان و فیلم‌سازان آزاد هستند و فرصتی ارزنده جهت ارائه و شناساندن کارگردانان و فیلمسازان جوان کشور به جامعه سینمایی است.

وی درپایان گفت: دومین جشنواره فیلم کوتاه سوره به همت دانشگاه سوره 29 مهرماه تا 4 آبان ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1680662

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها