مستند "فقط کمی نور" از استان مرکزی به بخش رقابتی جشنواره فیلم کوتاه سوره راه یافت

حمیدرضا مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این فیلم به همراه 5 فیلم دیگر تولیدی حوزه هنری استان مرکزی که در بخش غیر رقابتی حضور دارند.

وی افزود: فیلم مستند اینجا پایان جاده نیست (یوسف جعفری) و فیلم های داستانی فصل درو (حامد طالبیان)، فقط چند دقیقه (مجید یزدانی) همچنین انیمیشن جزیره ساخته حسن ساروقی و فیلم ساختن با دوربین خاموش ساخته علی مقدسی فیلم های راه یافته به بخش غیر رقابتی این جشنواره هستند.

مجیدی با بیان اینکه این جشنواره در چهار بخش مستند، داستانی، تجربی و انیمیشن برگزار می شود، اظهار داشت: مخاطبان این جشنواره دانشجویان، هنرآموزان و فیلم‌سازان آزاد هستند و فرصتی ارزنده جهت ارائه و شناساندن کارگردانان و فیلمسازان جوان کشور به جامعه سینمایی است.

وی درپایان گفت: دومین جشنواره فیلم کوتاه سوره به همت دانشگاه سوره 29 مهرماه تا 4 آبان ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.