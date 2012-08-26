قاطعیت در برخورد با جرائم وظیفه دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری بندرترکمن ، سرعت و دقت را دو اصل مهم در دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: دستگاه قضایی موظف است با شناسایی و رفع موانعی که اسباب اطاله دادرسی را فراهم می کند زمینه افزایش سرعت و دقت توام با عدالت در رسیدگی به پرونده ها را فراهم کند.

وی افزود: وظیفه داریم امکانات را برای مردم کند نه این که با خشونت با مردم برخورد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حفظ حرمت انسان ها تاکید کرد: شان و منزلت افراد در حکومت جمهوری اسلامی بالاست و اگر فردی به دستگاه قضایی مراجعه کرد حتی اگر عمل زشتی مرتکب شده باشد باید با دید انسانی به او نگاه کرد.

پوریانی تصریح کرد: باید حرمت داری کنیم زیرا حفظ حرمت مردم، حفظ حرمت خداوند است.

وی در ادامه ، خدمت در نهاد های جمهوری اسلامی به ویژه دستگاه قضایی را ارزشمند و مایه افتخار دانست و گفت : فشار بالا و تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی نشان از اعتماد مردم به این دستگاه است.

دادستان گرگان ، پالایش جامعه از بزهکاری را از دیگر وظایف مهم دستگاه قضایی برشمرد و گفت: دستگاه قضایی باید با استفاده از پتانسیل سازمان های اجرایی و ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند.

امام جمعه بندرترکمن نیز در این دیدار با اشاره به افزایش هجمه های دشمن در سال های اخیر به دستگاه قضایی کشور گفت: دستگاه قضا یکی از دستگاه هایی است که همیشه مورد هجمه دشمن بوده است و به فرمایش امام اگر دیدید دشمن ناراحت شد بدانید خوب عمل کرده اید.

حجت الاسلام مزرعی با مهم و حساس خواندن کار دستگاه قضا گفت: چشم هایی از درون و بیرون دستگاه قضا را با حساسیت خاصی نگاه می کنند و باید افرادی که در این دستگاه کار می کنند روی تزکیه نفس و تقوی خود بیش از دیگران کار کنند.



با حکم رئیس قوه قضاییه ، حجت الاسلام سعید شهسواری به عنوان رئیس دادگستری شهرستان بندرترکمن معرفی شد.