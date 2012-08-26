عبدی در گفتگو با مهر: ورود اصلاح طلبان به انتخابات باید از جهت بسیج و سازماندهی نیروها باشد

عباس عبدی درگفتگو با خبرنگارمهر، درباره اظهارات سعید حجاریان از تئوریسینهای جریان اصلاحات مبنی بر اینکه می توان به انتخابات به عنوان فرصتی برای ساماندهی نیروها نگریست، گفت: برای آن که انتخابات طریقت داشته باشد زمینه های زیادی لازم است، هرچند درواقع می‌باید بتوان اهداف اجتماعی و سیاسی را از راههای دیگرتامین کرد و انتخابات فقط برای وزن کشی است اما وقتی که چنین نیست به ناچار باید به انتخابات به عنوان یک امکان برای تحول اجتماعی و بروز کنش سیاسی و بسیج و سازماندهی نیروها نگاه کرد.



وی ادامه داد: البته اگر ازانتخابات هم نتیجه ای حاصل شد چه بهتر در غیر این صورت در همین حد هم گامی به پیش است.



عبدی در ادامه این گفتگو ابرازعقیده کرد: اصلاح طلبان لزوماً نباید تا اطلاع ثانوی به انتخابات از دید طریقت نگاه کنند ، بلکه باید در پی بازسازی خود باشند.



این تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب گفت: مسئله اصلی این نیست که اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند یا نکنند مسئله من این است که مملکت به سمتی برود که جنگ و درگیری نشود و آنچه مهم است این که اتحادی در جامعه به وجود بیاید که بیگانه نتواند این‌طور به کشور نگاه کند که می‌تواند به کشور حمله کند.



وی ادامه داد: اگر می‌گویم کاری در انتخابات صورت گیرد به خاطر این است که این اتفاق نیفتد، اما این اتفاق دوطرفه است بخشی از آن گامی است که اصلاح طلبان باید بردارند و به سال 87 برگردند و بخش دیگر هم حکومت هم باید گامی بردارد و سپس هر دو این گام‌ها را تداوم بخشند .



عبدی در پاسخ به این سوال که ویژگی کاندیدای اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری از نظر شما چیست؟ گفت: پاسخ به این پرسش مستلزم ارزیابی وضعیت و توان نیروهای اصلاح طلب در هنگام ورود به انتخابات است، چون فعلا ارزیابی از این موضوع ندارم ، نمی توانم پاسخ روشنی بدهم.



این روزنامه نگار اصلاح طلب درعین حال تاکید کرد : نامزد اصلاحات باید بتواند کف انتظارات اصلاح طلبان رانمایندگی کند، ضمن آن که از موقعیتی برخوردار باشد که اکثریت اصلاح طلبان توافق نسبی در باره وی داشته باشند، او باید نسبت به گذشته اصلاحات تحلیل روشن ارائه وعلل شکست های آن را برای درس‌آموزی در آینده بیان کند.



به گزارش مهر، سعید حجاریان به تازگی در گفتگویی درباره فعالیت اصلاح طلبان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با بیان اینکه هدف از شرکت در انتخابات صرفا پیروزی نیست، گفته است: بالاخره انتخابات یک فرصتی است برای فعالیت و سازماندهی، وقتی کاندیدایی در صحنه باشد لاجرم ستاد اتنخاباتی ایجادمی‌کند و در استان‌ها و شهرستان‌ها نیروها را دور هم جمع می‌کند این کار از جنس فعالیت‌های اخوان‌المسلمین است.