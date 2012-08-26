جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات مالی باشگاه فجر خاطرنشان کرد: "گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است". از بس مسائل مالی تیم را از مسئولان استان فارس پیگیری کردیم خسته شدیم. وقتی تیم فجر برای مسئولان اهمیت ندارد تلاش ما هم بی فایده است.

وی افزود: مسئولان استان پیش از شروع فصل قول دادند که به تیم فجر کمک کنند. قرار بود آنها همه هزینه‌ها را یکجا به ما بدهند ولی بعد از پرداخت جزیی از هزینه‌ها دیگر کاری نکرده‌اند. متاسفانه مسئولان ما فقط خوب حرف می‌زنند. امیدوارم تیم فجر از این مشکلات صدمه نبیند. اگر این روند ادامه داشته باشد تیم ما به رکود می‌رود و آینده خوبی نخواهد داشت.

مدیرعامل باشگاه فجر در خصوص تساوی این تیم برابر گهر و شروع ناکامی‌های این تیم تاکید کرد: ما در این مسابقه هر کاری که خواستیم انجام دادیم و فقط گل نزدیم. گهر حرفی برای گفتن نداشت. آنها فقط دفاع کردند و حتی گاهی بیش از حد خودشان را روی زمین می‌انداختند.

جعفری در پایان با اشاره به بازی بعدی فجر برابر سپاهان هم گفت: سپاهان تیم بزرگی است و دو شکست اخیر این تیم دلیل نمی‌شود که آنها را دست کم بگیریم. با این حال ما هم دست و پا بسته نیستیم و برای کسب امتیاز از این تیم به اصفهان می‌رویم.

تیم فوتبال فجرسپاسی در ششمین مسابقه خود در لیگ برتر برابر گهر دورود با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد. فجر روز چهارشنبه این هفته در اصفهان میهمان سپاهان است.