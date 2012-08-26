مدیرعامل جدید باشگاه مناطق نفتخیز منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این انتصاب جدید، محمد نظری که چند سال قبل مسئول امور ورزش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بود با حکم هرمز قلاوند مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق نفت خیز جنوب منصوب و جانشین عبدالرضا قیم در این سمت شد.

باشگاه فرهنگی ورزشی مناطق نفت خیز جنوب، یکی از باشگاه های فعال ورزش کشور است که تیمهای وزنه برداری، فوتبال، کاراته، شنا و واترپلوی این باشگاه در لیگ های برتر همه ساله عناوین نخست را به خود اختصاص می دهند.

حدود 126 تیم در 26 رشته ورزشی برای ما فعالیت می‌کنند که این نشان دهنده فعالیت‌های گسترده باشگاه مناطق‌نفت‌خیزجنوب است.



این باشگاه که دارای امکان فراوان ورزشی در اهواز و سایر شهرهای نفتخیز جنوب کشور است به صورت روزانه پذیرای حدود هفت هزار ورزشکار در اماکن ورزشی خود است.



در سال 1379 با توجه به سیاست‌ها و برنامه های وزارت نفت مبنی بر ایجاد تغییر و تحول در نحوه اداره فعالیتها ساختار سازمانی مناطق نفتخیز جنوب بررسی و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شامل یک ستاد مرکزی و 9 شرکت فرعی شکل گرفت.



این شرکت با بیش از 50 میدان هیدروکربوری بزرگ و کوچک در محدوده‌ای به وسعت افزون بر 400 هزار کیلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال استان خوزستان بیش از 80 درصد نفت خام کشور را تولید می‌کند.



در این قلمرو وسیع نفتی میدان های بزرگی همچون اهواز آسماری، گچساران، مارون، کرنج و پارسی قرار دارند.

