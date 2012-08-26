برگزاری جشنواره " علاج واقعه پیش از وقوع جرم" در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این جشنواره به منظور نهادینه سازی رفتارهای کودکان و نوجوانان و انطباق آن با مجموعه قوانین و مقررات در استان برگزار می شود.

حسین شعبانی افزود: اگر کودکان امروز ، هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی را بشناسند و احترام به قوانین را بیاموزند، از آمار بزهکاران فردای جامعه کاسته می شود.

وی با بیان این که باید نگاه به نسل آینده جامعه از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد افزود: این جشنواره آغازی است برای گردهم آمدن دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت های موجود دستگاه ها به منظور تعریف و اجرای برنامه های پیشگیرانه ویژه کودکان و نوجوانان است.

وی برپایی این جشنواره را مقدمه ای برای سمت و سو دادن پیشگیری های فرهنگی اجتماعی در بین جوانان و نوجوانان به منظور آماده سازی آن ها برای ورود به عرصه اجتماعی کشور عنوان کرد.

شعبانی تصریح کرد : زمان دقیق برگزاری این جشنواره پس از تهیه بسته های فرهنگی پیشنهادی از سوی دستگاه های مرتبط اعلام خواهد شد.