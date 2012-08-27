  1. جامعه
۶ شهریور ۱۳۹۱، ۶:۴۰

ارسال کتابهای درسی سال تحصیلی جدید برای مدارس خارج از کشور

ارسال کتابهای درسی سال تحصیلی جدید برای مدارس خارج از کشور

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور آموزش و پرورش از آغاز توزیع و ارسال کتابهای جدید التالیف مقاطع ششم و دوم ابتدایی و همچنین سایر مقاطع در بین مدارس خارج از کشور خبر داد.

علی اصغر یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: هماهنگیهای لازم برای توزیع کتابهای درسی در مدارس ایرانی خارج از کشور  انجام  شده و هم اکنون تمامی کتابهایی که به چاپ رسیده است بین مدارس خارج از کشور توزیع می شود.

وی درباره کتابهای جدیدالتالیف دوم و ششم ابتدایی افزود: کتابهای جدید التالیف دوم و ششم ابتدایی نیز همانند سایر مقاطع چاپ و بین دانش آموزان در حال توزیع است.

به گفته یزدانی، دانش آموزان مدارس خارج از کشور همانند دانش آموزان کشور تابع قوانین و مقررات آموزشی هستند و کتابها تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید به دست دانش آموزان خواهد رسید.

به گزارش مهر، هم اکنون بیش از 17 هزار دانش آموز ایرانی در 148 مدرسه ایرانی در 83 کشور جهان مشغول تحصیل هستند.
 

کد مطلب 1680678

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