نمایشگاه کتاب فرصتی برای ارتقای فرهنگ مطالعه در اردبیل است

توحید بلورساز روز یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نمایشگاه کتاب می توان شاهد حضور فعال تمامی اهالی فرهنگ و هنر سطح استان بود تا در مدت یک هفته توان فرهنگی خود را به دید عموم بگذارند.

وی برگزاری نمایشگاه کتاب را با توجه به مشخصه هایی که دارد، بزرگترین رویداد فرهنگی استان عنوان کرد و افزود: سرفصل فعالیتهای متنوع و مختلفی در طول سال و در عرصه فرهنگ و هنر تدوین می شود اما نمایشگاه کتاب در نوع خود رویداد فرهنگی عظیم است.

بلورساز نمایشگاه کتاب را فرصت خوبی برای فرهنگ دوستان استان دانست و افزود: نمایشگاه کتاب فرصت با ارزشی است تا در زمان اجرای آن بتوان شاهد تحقق و اجرایی شدن برنامه های مختلف و متعددی بود که عرضه و فروش کتاب تنها بخشی از آن است.



وی با اشاره به تغییر زمان نمایشگاه بین المللی اردبیل به اوایل شهریور ماه اضافه کرد: تغییر زمان برگزاری نمایشگاه اردبیل و برپایی آن در آستانه شروع سال تحصیلی جدید می تواند با استقبال و توجه بیشتری همراه شده و فروش بیشتری را در نمایشگاه شاهد باشیم.



سرپرست معاونت فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی استان با اشاره به برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب اردبیل ادامه داد: غرفه تازه های نشر، ایستگاه نقاشی، غرفه مطبوعات و ... از برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب اردبیل در سال جاری است تا خدمات مورد نظر را به بازدیدکنندگان ارائه دهند.



وی از اختصاص هر روز نمایشگاه کتاب به یک یا دو شهرستان استان خبر داد و متذکر شد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده نمایشگاه هر روز به یک یا دو شهرستان اختصاص یافته تا اهالی فرهنگ و هنر آن شهرستان بتوانند برنامه های مختلف خود را اجرا کنند.