ادامه پاکسازی ارتش سوریه در دیرالزور،حمص و درعا/ کشف سلاح و مهمات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الثوره ، نیروهای امنیتی سوریه به پاکسازی شهر اریحا در ادلب از گروههای مسلح ادامه دادند و تروریستها را در منطقه "الصناعیه" محاصره و تعدادی از خودروی های آنها را نابود کردند.

همچنین نیروهای مسلح سوریه گروههای تروریستی را در جبل الزاویه در اریحا مورد حمله قرار دادند و تعدادی را کشته و زخمی کردند.

در حمص نیز ارتش سوریه به گروهی از تروریستها در "جوره الشیاح" حمله کردند و بسیاری از آنها از جمله فردی ملقب به "السباعی" را از پای درآوردند.

در منطقه "وادی الیرموک" در حومه درعا نیز ارتش سوریه با گروههای مسلحی که اقدام به آزار و اذیت و تخریب و کشتار می کردند حمله و علاوه بر کشتن آنها مقادیر زیادی سلاح و گذرنامه و دستگاههای بی سیم کشف و ضبط کردند.

در "بصری الشام" در حومه درعا نیز ارتش سوریه نیز ضمن عملیاتی با کشته و زخمی کردن اعضای گروههای مسلح مقادیر زیادی سلاح، دستگاههای ارتباطی و دوربین های تصویر برداری از آنها کشف و ضبط کردند.

در روستای "محجه" در حومه درعا گروهی از افراد مسلح به کمین نیروهای امنیتی سوریه گرفتار آمدند .در دیر الزور نیز ارتش با حمله به یک اتوبوس حامل گروههای مسلح سیزده نفر از آنها را به قتل رساند. همچنین در این استان نیروهای امنیتی به خودرویی حامل سه تروریست حمله کردند و مقادیر زیادی پول از داخل خودرو بدست آوردند.

در منطقه "غسان عبود" در دیر الزور ارتش با گروه های مسلح حمله کردند.در "دیر العتیق" نیز ارتش با گروه های مسلح درگیر شد. ارتش سوریه در خیابان "الوادی" در منطقه "الجوره" نیز به گروه های مسلح حمله کرد و ضمن دستگیری پنج تروریست یک نفر به نام "یوسف دروج" را به قتل رساندند و مقادیر سلاح آرپی جی از آنها کشف و ضبط کردند.

در منطقه "التل" در حومه دمشق گروههای مسلح علاوه با پاکسازی منطقه مقادیری مواد منفجره از گروههای مسلح بدست آوردند.