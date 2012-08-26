بان کی مون چهارشنبه در تهران/ ریاست نم هنوز به ایران منتقل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در حاشیه اولین روز اجلاس جنبش عدم تعهد در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمان دقیق ورود بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به تهران و اینکه آیا اینکه اخضر الابراهیمی نیز به همراه وی خواهد آمد، گفت: طبق برنامه بان کی مون روز چهارشنبه برای حضور در اجلاس سران وارد ایران می شود و در صورتیکه مهمان ویژه ای همراه وی باشد باید با دفتر اجلاس نم در نیویورک هماهنگی لازم انجام شده و در صورت آمدن مهمانان خاص اطلاع رسانی خواهد شد.



وی تصریح کرد: از فلسطین تنها از محمود عباس (ابومازن) به طور رسمی برای شرکت در اجلاس دعوت شده است.



مهمانپرست همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در حاشیه اجلاس برخی کشورها برای حل مسئله بحرین نیز نشست خواهند داشت گفت: اجلاس برنامه تعریف شده خودش را دارد. ابتدا در سطح کارشناسان مسائل عمومی و جهان مطرح می شود همچنین مسائل منطقه ای و بحران های مناطق آسیایی، آفریقایی و آمریکایی، آمریکای لاتین نیز بررسی می شود.



وی افزود: در اجلاس مسائل فلسطین، عراق و سوریه، افغانستان و موضوعات دیگر که به عنوان بحران در منطقه مطرح است مورد بررسی قرار می گیرد و سایر کشورها نیز در خصوص این مسائل اظهار نظر می کنند و احتمال کم و زیاد شدن این موضوعات نیز است.



سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: در حاشیه برگزاری اجلاس کشورهای عضو می توانند موضوعات مورد علاقه یکدیگر و مسائل منطقه ای را مورد بحث و بررسی قرار دهند و یکی از اتفاقات مهم که در حاشیه این اجلاس برگزار می شود موضوع سوریه است.

مهمان‌پرست همچنین در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر تحویل ریاست جنبش غیرمتعهد‌ها به ایران گفت: این خبر درست نیست، ما در مراسمی که در روز افتتاحیه اجلاس سران خواهیم داشت بعد از سخنرانی‌ها ریاست جنبش از سوی مرسی به محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور کشورمان واگذار می‌شود و در آن لحظه این انتقال صورت خواهد گرفت.