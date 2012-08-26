ایران می تواند سوریه را از بحران کنونی خارج کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، علی حیدر طی اظهاراتی در این باره خاطر نشان کرد: ایران کشوری با نفوذ در منطقه است و می تواند می تواند به آشتی ملی کمک کرده و به سوریه برای خروج از بحران کنونی یاری رساند.

حیدر افزود: ایران و مردمش با مردم سوریه دوست هستند و این ما را مجاب می کند تا در باره مسائل مربوط به آشتی ملی با آنها بحث و مذاکره کنیم تا به این طریق به سوریه و مردم آن برای خروج از این بحران که بیش از یک و سال و نیم در کشور ادامه دارد کمک شود.

وی افزود: موضع اصولی ایران این است که بحران سوریه بدون دخالت خارجی از سوی مردم این کشور حل شود و طرح ایران برای حل بحران در سوریه بر اساس مواضعی است که طی بحران، تهران از خود نشان داده است.

وی ضمن رد هرگونه دخالت خارجی در سوریه در عین حال خشونتها را هم رد کرده و خواستار یک راه حل سیاسی در بین سوریها بر اساس منافع مردم این کشور شد.