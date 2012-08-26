به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین گزارش رسمی اوپک عراق با تولید روزانه بیش از 3.2 میلیون بشکه نفت خام با قرار گرفتن در جایگاه دومین تولیدکننده نفت این سازمان به طور غیر رسمی جایگاه نفتی ایران را تصاحب کرده است.

بر این اساس با وجود افزایش تحریم‌های بین المللی، شرکت ملی نفت ایران بهره برداری رسمی از 11 طرح افزایش تولید نفت خام را تا پایان فعالیت دولت دهم در دستور کار قرار داده است.

پیش بینی می شود در فاز اول با بهره برداری از طرح تولید زودهنگام و فازهای جدید توسعه ای میادین نفتی یادآوران، خشت، سروستان، سعادت آباد، هنگام، فروزان، هندیجان، رشادت، ابان، پایدار، پایدار غرب بنگستان در مجموع ظرفیت تولید نفت روزانه ایران حدود 175 هزار بشکه افزایش یابد.

از سوی دیگر در صورتی‌که فاز نهایی توسعه این میادین نفتی هم راه اندازی شود امکان افزایش ظرفیت تولید روزانه نفت ایران حدود 500 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

در شرایط فعلی به دلیل کاهش صادرات نفت، تولید طلای سیاه از برخی میادین مستقل نفتی کاهش یافته و با انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای چاه‌های توسعه‌ای در مناطق نفتخیز جنوب، خلیج فارس، نفت مرکزی و غرب اروند ظرفیت تولید نفت کشور به پایداری بیشتری می‌رسد.

افزایش 20 هزار بشکه‌ای نفت از میدان مشترک با عراق

به گزارش مهر، در حال حاضر طرح توسعه میادین مشترک یادآوران، آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی از مهمترین طرح های افزایش تولید نفت در منطقه غرب رودخانه اروند است که پیش بینی می شود در صورت تکمیل فاز اول توسعه این سه میدان در مجموع حدود یک میلیون بشکه به ظرفیت تولید طلای سیاه افزوده شود.

گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است که فاز تولید زودهنگام میدان نفتی یادآوران با ظرفیت تولید روزانه 20 هزار بشکه نفت در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

از سوی دیگر مطابق با برنامه زمان بندی تا 18 ماهه توسعه فاز اول میدان نفتی یادآوران ظرفیت تولید نفت از این میدان مشترک 85 هزار بشکه و در فاز دوم توسعه 100 هزار بشکه افزایش یابد.

به گزارش مهر، بهمن ماه سال گذشته تولید نفت از نخستین چاه میدان یادآوران آغاز شد، ضمن آنکه تا پایان اسفند ماه سال 1390 حفاری 9 حلقه چاه در این میدان مشترک نفتی تکمیل شده بود ضمن آنکه برای توسعه میدان مشترک نفتی یادآوران سه فاز تعریف شده است که در نهایت سقف تولید به 300 هزار بشکه در روز خواهد رسید.



حفاری 52 حلقه چاه و تعمیر سه حلقه چاه در فاز اول، پیش بینی حفاری 100 حلقه در فاز دوم و 105 حلقه در فاز سوم، ساخت تسهیلات سطح الارضی، جمع آوری، فرآورش و انتقال نفت و گاز تولیدی از عمده فعالیتهای اجرایی این طرح نفتی است.



قرارداد فاز اول توسعه میدان یادآوران به ارزش تقریبی ‌2 میلیارد دلار 18 آذر ماه سال 1386 ما بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ساینوپک چین امضا شده بود که پیش از گذشت 2 سال هم اکنون رقم اعتبارات توسعه فاز اول این میدان حدود یک میلیارد و 633 میلیون دلار افزایش را نشان می دهد.



بر اساس این قرارداد، توسعه‌ فاز اول این میدان برای تولید ‌85 هزار بشکه و فاز دوم برای تولید ‌100 هزار بشکه (در مجموع ‌185هزار بشکه نفت در روز) به شرکت چینی واگذار شده بود.



میدان یادآوران با مجموع نفت خام درجای بیش از 17.3 میلیارد بشکه در جنوب میدان نفتی آزادگان در استان خوزستان واقع شده که حدود 3.2 میلیارد بشکه نفت این میدان قابل استحصال و تولید روزانه آن نیز افزون بر 300 تا 400 هزار بشکه نفت خام پیش‌بینی شده است.

افزایش 55 هزار بشکه‌ای تولید نفت در مناطق مرکزی

به گزارش مهر، هم اکنون طرح توسعه میادین خشت، سروستان، سعادت آباد، آبان، پایدار و پایدار غرب بنگستان از مهمترین طرح های توسعه ای و افزایش تولید نفت در مناطق مرکزی ایران است.

هدف نهایی از توسعه سه میدان خشت، سروستان و سعادت آباد تولید روزانه 45 هزار بشکه نفت خام است، تاکنون حدود 10 حلقه چاه در قالب طرح توسعه این سه میدان نفتی حفر شده و تمامی کالا و تجهیزات مورد نیاز توسعه و راه‌اندازی این سه پروژه نفتی تامین شده است.



میدان مستقل نفتی خشت که در نزدیکی کازرون قرار گرفته است در سال 1371 کشف شده و طبق برنامه زمان‌بندی مقرر بود تا سال 1388 با حفاری هشت حلقه چاه روزانه 30 هزار بشکه نفت خام از این میدان برداشت شود.



برای اجرای طرح توسعه میدان نفتی خشت در مجموع بیش از 422 میلیارد ریال و حدود 40 میلیون یورو سرمایه گذاری انجام شده است ضمن انکه پیشتر قرار داد طرح توسعه این میدان نفتی به کنسرسیومی متشکل از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و پیمانکاران ایرانی واگذار شده بود.



میدان نفتی خشت با دارا بودن یک میلیارد و ۵۳۰ هزار بشکه نفت درجا و با حفاری نخستین چاه اکتشافی عملا در فهرست میادین نفتی قرار گرفت ضمن آنکه از این میدان ۲۷۰ میلیون بشکه نفت قابل استحصال خواهد بود.



این میدان نفتی در منطقه کنار تخته و خشت در فارس و بین شهرهای کازرون و برازجان قرار دارد که پیش بینی می شود پس از توسعه نفت تولیدی میدان از طریق خط لوله به طول 96 کیلومتر برای صادرات به تلمبه خانه گناوه ارسال می شود.



حفاری نخستین چاه این میدان در اواسط مرداد ۱۳۷۱ و با هدف آزمایش لایه نفتی شهلیان و اندازه گیری میزان نفت موجود در لایه های آسماری، جهرم، خامی و بنگستان انجام شد.



به گزارش مهر، میدان نفتی سروستان در 110 کیلومتری جنوب شرقی شیراز و میدان سعادت آباد در 20 کیلومتری شمال میدان سروستان قرار دارد. این دو میدان با دارا بودن یک میلیارد و 402 میلیون بشکه نفت درجا در فهرست میادین نفتی شرکت ملی نفت در برنامه توسعه قرار دارد.

افزایش 100 هزار بشکه‌ای تولید نفت در خلیج فارس

همزمان با اجرای طرح های جدید افزایش تولید نفت در مناطق مرکزی ایران، طرح های جدیدی هم به منظور توسعه میادین نفت دریایی ایران در منطقه خلیج فارس در دستور کار شرکت نفت فلات قاره قرار گرفته است.

بر این اساس اردیبهشت ماه سالجاری با راه اندازی چاه‌های جدید ظرفیت تولید نفت از میدان دریایی رشادت به بیش از 20 هزار بشکه در روز افزایش یافت.

در طرح توسعه میدان نفتی رشادت حفاری 5 حلقه چاه‌ توسعه‌ای به صورت Batch Drilling در دستور کار شرکت نفت فلات قاره قرار گرفته است، همزمان با حفاری چاهها، تاکنون نصب و راه اندازی خطوط لوله زیر دریایی و کابل‌ اندازی 5 رشته کابل برق چاه‌های این سکو به پایان رسیده است.



پیش بینی می شود با تکمیل مراحل مختلف توسعه ای فاز دوم توسعه میدان رشادت با ظرفیت تولید روزانه 40 هزار بشکه تا اسفند ماه و فاز نهایی توسعه این میدان دریایی با مجموع ظرفیت 76 هزار بشکه تا سال 1391 در مدار بهره برداری قرار بگیرد.میدان نفتی رشادت (رستم) در سـال 1345 شمسی (1965 میلادی) در فـاصـله 110 کیلومتری جنوب غربی جزیره لاوان در آبهای خلیج فارس کشف شد.



از سوی دیگر برای سالجاری طرحهای جدید افزایش تولید نفت از منطقه خلیج فارس در میادینی همچون هنگام، فروزان و هندیجان در دستور کار قرار گرفته است که پیش بینی می‌شود با بهره‌برداری از این طرحهای جدید تا پایان سالجاری در مجموع حدود 100 هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران در خلیج فارس افزوده شود.



در طرح توسعه میدان نفتی هنگام هم در حال حاضر به طور متوسط روزانه بیش از 22 هزار بشکه نفت از این میدان مشترک با عمان استخراج می شود.

برای توسعه میدان هنگام توسعه 30 هزار بشکه در روز هدف گذاری شده که تاکنون چهار حلقه چاه در میدان هنگام حفاری و راه اندازی شده است، در مجموع برای طرح توسعه نهایی و جامع میدان هنگام حفاری و راه اندازی 10 حلقه چاه در دستور کار قرار دارد.



هزینه سرمایه گذاری برای توسعه فاز اول توسعه میدان نفتی هنگام حدود 450 میلیون دلار بوده و در مجموع برای توسعه فاز اول و دوم این میدان مشترک با عمان حدود 800 میلیون دلار سرمایه گذاری شده، این در حالی است که از بدو راه‌اندازی و توسعه میدان هنگام تا‌کنون نزدیک به پنج میلیون بشکه نفت خام سبک از این میدان استخراج شده است.



میدان مشترک هنگام در سال 1975 میلادی با حفر یک حلقه چاه در خلیج فارس کشف و به دنبال آن در سال 2006 میلادی، با حفر دومین چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد، میزان نفت درجای این میدان بیش از 700 میلیون بشکه و گاز درجای آن حدود 2 تریلیون فوت مکعب است.



در همین حال عمان با مشارکت یک شرکت انگلیسی، تولید نفت خام از این میدان مشترک را از اسفند ماه سال 1387 و با ساخت یک خط لوله به طول 25 کیلومتر از بخش مشترک میدان هنگام – البخاء و استفاده از تاسیسات موجود در راس الخیمه امارات را با ظرفیت 10 هزار بشکه نفت در روز آغاز کرد.



طرح توسعه زودهنگام میدان مشترک نفتی هنگام هم از شهریور ماه دوسال گذشته با استخراج روزانه 10 هزار بشکه نفت با درجه ای.پی.آی توسط شرکت ملی نفت ایران آغاز شده است.