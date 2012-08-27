سید هادی منبتی مدیرعامل موسسه تصویر شهر ضمن بیان این مطلب با اشاره به این نکته که فیلم "کلاه قرمزی و بچه ننه" اثری ارزشمند است در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: فیلم"کلاه قرمزی و بچه ننه" از آن دسته از فیلم های ارزشمندی است که توانسته خانواده ها را دور هم جمع کند و همین دور هم جمع شدن اعضای خانواده یک آموزه فرهنگی است که در یک فیلم سینمایی نمود ویژه ای پیدا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که تعریف سینمای ارزشی تغییر کرده است گفت: تعریف سینمای ارزشمند و فیلم های فاخر دستخوش کلیشه های رایچ شده است و هر اثر سینمایی که رنگ و بوی دفاع مقدس و یا تاریخی باشد جز فیلم های ارزشی محسوب می شود، در حالی که چنین نیست.

مدیرعامل موسسه تصویر شهر در ادامه افزود: در جمع خانواده ها در پردیس سینمای ملت، شادی و نشاط را دیدیم و خوشبختانه تمام اقشار اجتماعی از پیر و جوان ، خردسال و بزرگسال به تماشای این فیلم آمدند با این اوصاف این یک فیلم ارزشمند است مگر چه انتظاری از یک اثر فاخر سینمایی داریم.

این مدیر سینمایی در ادامه افزود: موفقیت در اکران فیلم"کلاه قرمزی و بچه ننه" و در ادامه استقبال خانواده ها از این فیلم در حالی رخ داد که در این فیلم خبری از سوپراستارها با دستمزدهای بالا نبود و تنها با چند کلاف و تکه پارچه‌هایی -البته ارزشمند- شادی به خانواده های ایرانی برگشت و سالن های سینما رونق گرفت.

سید هادی منبتی در پایان افزود: هنر سینما با وجود فراز و نشیب های فراوان و هجمه های بسیار به حق یا ناحق که در چند وقت اخیر با آن مواجه بود با اکران این فیلم توانست جان تازه بگیرد و به نوعی معجزه بکند. از همین رو معتقدم که هنر سینما جادو می کند و فقط باید این هنر و صنعت را به درستی شناخت.