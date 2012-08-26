به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا مهماندار صبح یکشنبه در مراسم نمایش خودروهای توقیفی در جادهها اظهار داشت: برخورد با حرکات مارپیچ، سرعت و سبقت غیرمجاز در دستور کار ماموران پلیس قرار دارد و بخشی از خودروهای توقیف شده در پاسگاهها متخلفانی هستند که در تعطیلات اخیر مرتکب تخلفات حادثه ساز شده و توسط نیروهای مخصوص پلیس راه شناسایی، توقیف و نمره منفی دریافت کردهاند.
وی ادامه داد: برخی از رانندگانی که دارای تخلف تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از راست بودند توسط گشتهای نامحسوس شناسایی و پس از احضار خودروی آنها توقیف شد. البته رانندگانی که نمرات منفی آنها به حد نصاب رسیده باشد نیز گواهینامهشان ضبط شد.
به گفته فرمانده پلیس راه کشور پلیس راه، همچنان مصمم است ایمنی مسافران را تامین کند در حالیکه تنها دو درصد رانندگان قانون را رعایت نکرده و جان خود و سایر هموطنان را به خطر میاندازند.
وی با بیان اینکه در ماه حداقل 25 هزار خودرو در جادههای کشور توقیف روزانه و ساعتی میشوند افزود: در ماه گذشته 26 هزار و 799 خودرو در جادههای کشور توقیف شد. توقیف خودرو از سوی پلیس کار بازدارندهای است چرا که هنگام وضع قانون کار کارشناسی انجام شده است. به هر میزان که پلیس با قدرت به وظایف قانونی خود عمل کند تصادفات منجر به فوت و جرح کاهش مییابد.
سرهنگ مهماندار با اشاره به اینکه برخی از رانندگان بدون تجربه اقدام به رانندگی در جادهها میکنند، گفت: برخی رانندگان دارای تجربه کمتری در جادهها هستند و تنها تجربه رانندگی در شهر را دارند. در جادهها حداکثر سرعتها اعمال میشود به همین دلیل میزان فوت و جرح در تصادفات زیاد است.
وی به اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای تردد در جادهها اشاره کرد و افزود: جلوگیری از تردد موتور سیکلتها در جادهها، ضبط گواهینامهها و توقیف خودروها در جادهها باعث شده است که میزان تلفات نیز کاهش یابد.
به گفته فرمانده پلیس راه، امسال نیز در تصادفات تابستانی خستگی و خواب آلودگی و تجاوز به چپ مهمترین علل وقوع تصادفات هستند.
وی با اشاره به تمهیدات پلیس برای آخرین دور سفرهای تابستانی گفت: با توجه به تعطیلات پیش رو در استان تهران تمهیدات ویژهای برای جادههای منتهی به تهران و شمال کشور در نظر گرفته شده است و محورهایی همچون هزار، چالوس و فیروزکوه به صورت محسوس و نامحسوس از سوی پلیس کنترل میشود. رانندگانی که اقدام به حرکات نمایشی یا سبقت از راست کنند از سوی پلیس شناسایی و توقیف میشوند.
نظر شما