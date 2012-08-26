کاهش 40 درصدی مسافران ایستگاه صادقیه

علی محمد قلی ها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مسافران مترو از ایستگاههای تازه افتتاح شده ارم سبز و آزادی گفت: 40درصد از مسافرانی که پیش از این برای جا به جایی ها از ایستگاه صادقیه در خط 5 متروی تهران استفاده می کردند با افتتاح ایستگاههای جدید این از این خطوط استفاده می کنند.

کاهش سرفاصله ها خط 4 همزمان با افتتاح ایستگاه کلاهدوز

وی ادامه داد: با تکمیل خط 4 مترو و افتتاح ایستگاههای نیروی هوایی اکباتان و ... استقبال از این خط بیشتر شده و تلاش می کنیم در آینده ای نزدیک با راه اندازی ایستگاه کلاه دوز در انتهای خط 4 بتوانیم سر فاصله اعزام ها قطار ها را نیز کاهش دهیم.

