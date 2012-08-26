  1. جامعه
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

کاهش 40 درصدی مسافران ایستگاه صادقیه

کاهش 40 درصدی مسافران ایستگاه صادقیه

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران گفت: پس از افتتاح ایستگاههای خط 4 متروی تهران 40 در صد از مسافرانی که برای جا به جاییها از ایستگاه صادقیه (خط 5) استفاده می کردند،کاسته شد.

علی محمد قلی ها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مسافران مترو از ایستگاههای تازه افتتاح شده ارم سبز و آزادی گفت: 40درصد از مسافرانی که پیش از این برای جا به جایی ها از ایستگاه صادقیه در خط 5 متروی تهران استفاده می کردند با افتتاح ایستگاههای جدید این از این خطوط استفاده می کنند.

کاهش سرفاصله ها خط 4 همزمان با افتتاح ایستگاه کلاهدوز

وی ادامه داد: با تکمیل خط 4 مترو و افتتاح ایستگاههای نیروی هوایی اکباتان و ... استقبال از این خط بیشتر شده و تلاش می کنیم در آینده ای نزدیک با راه اندازی ایستگاه کلاه دوز در انتهای خط 4 بتوانیم سر فاصله اعزام ها قطار ها را نیز کاهش دهیم.
 

کد مطلب 1680705

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