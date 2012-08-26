تغییر مدیریت مس شوخی رسانه ای است/ ادامه روند صعودی فوتبال کرمان

نصرالله گنجعلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی روزها شایعات در رابطه با باشگاه مس کرمان زیاد و برخی خبرها را در این رابطه به من می دهند که ما نیز در باشگاه تعجب می کنیم.

وی با عادی دانستن غیبت خود در روز بازی با داماش گیلان گفت: من در کرمان نبودم و به دلیل برخی مسائل کاری مجبور شدن به تهران سفر کنم اگر در کرمان بودم حتما به ورزشگاه می آمدم تا حرف و حدیثی درست نشود.

گنجعلی خانی با اشاره به جلسه ای که با نمایندگان کرمان در مجلس شورای اسلامی داشته است گفت: در این نشست نمایندگان دیدگاه های خود را مطرح کردند و ضمن حمایت کامل از من قرار شد که با قاطعیت کار را در باشگاه مس ادامه دهیم.

مدیر عامل باشگاه مس در رابطه با تغییرات در شرکت مس کرمان و تاثیر آن در باشگاه مس ابراز داشت: به دلیل دوری مسافت هنوز نتوانستیم با پوستین دوز مدیرعامل جدید شرکت مس دیداری داشته باشیم اما قرار است وی ظرف روزهای آتی به کرمان بیاید و حتما در رابطه با باشگاه با وی صحبت خواهیم کرد.

گنجعلی خانی به جلسه دو روز پیش خود با اسفندیار رئیس هیئت مدیره باشگاه اشاره کرد و افزود: در این جلسه نیز هیچ صحبتی از تحولات مدیریتی نشد و من نمی دانم که صحبت از تغییرات مدیریتی دقیقا با چه هدف و از کجا مطرح می شود و ما به این مسائل بیشتر در همان حد شوخی نگاه می کنیم.

گنجعلی خانی که در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی مس کرمان با داماش گیلان از سوی قاسمپور با انتقادات شدید روبرو شده بود در این باره نیز گفت: سرمربی مس کرمان یکی از مربیان خوب است و ما درصدد هستیم همه مسائل را برای موفقیت وی فراهم کنیم با وی چند جلسه داشتیم که در ادامه نیز برگزار خواهیم کرد تا مواردی که باعث ناراحتی قاسمپور شده است برطرف شود.

پیش از این با عدم حضور گنجعلی خانی در ورزشگاه در زمان برگزاری بازی مس کرمان و داماش گیلان برخی از استعفای مدیرعامل باشگاه مس کرمان صحبت کرده بودند که با توجه به صحبت های ابراهیم قاسمپور علیه مدیر عامل باشگاه مس موجب تقویت این شایعات شده بود.

