افتتاح بیش از 123 هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد با اشاره به بهره‌برداری از پروژه‌های متعدد در زمینه حمل و نقل و مسکن و شهر سازی، اعم از احداث و بهسازی انواع راه (جاده‌ای و ریلی)، احداث بندر و فرودگاه، احداث مسکن مهر و بیمارستان و سایر موارد در ایام هفته دولت توسط وزارت راه و شهر سازی تصریح کرد: جمع کل پروژه‌های قابل افتتاح در حوزه راه و ترابری در هفته دولت امسال 1330 پروژه با اعتبار 2902 میلیارد تومان و یک میلیون یورو اعتبار ارزی است.

وی ادامه داد: همزمان با هفته دولت در حوزه راه و ترابری، بخش جاده‌ای 1205 پروژه با اعتبار 2277 میلیارد تومان، ریلی 25 پروژه با 5.295 میلیارد تومان و یک میلیون یورو اعتبار ارزی، دریایی 49 پروژه با 6.280 میلیارد تومان، هوایی 34 پروژه با 5.41 میلیارد تومان، هواشناسی با 14 پروژه با اعتبار 6.7 میلیارد تومان و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک سه پروژه به بهره‌ برداری می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: پروژه های آماده بهره ‌برداری در بخش مسکن و شهرسازی در هفته دولت 1391 شامل سازمان ملی زمین و مسکن 90 هزار و 619 واحد مسکن، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی سه پروژه در 25 هزار مترمربع با اعتبار 200 میلیارد ریال، شرکت عمران شهرهای جدید با 25 هزار و 716 واحد مسکونی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با 6 هزار و 712 واحد شامل 2 هزار و 415 واحد 99 ساله و 4 هزار و 297 واحد خودمالک است.

گفتنی است که با حضور رئیس جمهور فردا دوشنبه 10 هزار و 122 واحد مسکن در استان تهران به بهره‌برداری می‌رسد.