  1. هنر
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

بررسی هماهنگی‌های هوایی اجلاس در "افق"

بررسی هماهنگی‌های هوایی اجلاس در "افق"

رییس فرودگاه های کشور مهمان امشب ویژه برنامه "افق" با موضوع شانزدهمین اجلاس غیر متعهدها در تهران در شبکه یک سیما خواهد بود.

مهدی ترابیان تهیه کننده برنامه "افق" درباره موضوع امشب این ویژه برنامه اجلاس غیرمتعهدها به خبرنگار مهر گفت: محمود رسولی نژاد رییس فرودگاه‌های کشور با حضور در برنامه امشب، درباره آمادگی و هماهنگی‌های انجام شده برای حضور مقامات کشورهای شرکت کننده در اجلاس غیرمتعهدها در تهران سخن می‌گوید.

وی افزود: پخش دیدگاه مردم درباره برگزاری شانزدهمین نشست سران غیر متعهد در تهران و گفتگو با کارشناسان مختلف درباره بازتاب و دستاوردهای میزبانی تهران برای این نشست از دیگر بخش‌های برنامه امشب "افق" است که بعد از خبر 21 به مدت 10 دقیقه از شبکه یک پخش می‌شود.

"افق" کاری از گروه سیاسی شبکه یک است که به مناسبت برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در تهران (7تا11 شهریور91) هرشب روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 1680731

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