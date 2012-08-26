به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، محمد مرسی رییس جمهور مصر قرار است به دعوت هو جیان تائو رییس جمهور چین به این کشور سفر کند. مرسی در این سفر به دنبال جذب سرمایه گذاری چین است تا از این طرق بتواند بدهیهای مصر را بازپرداخت کند.
رییس جمهور مصر پس از آن به تهران سفر خواهد کرد تا در اجلاس جنبش غیرمتعهدها شرکت کند. مرسی تنها دو ماه پس از روی کارآمدن درصدد آشتی و برقراری روابط با تهران است. تمامی این اقدامات درست در مقابل سیاستی است که انور سادات در پیش گرفت و با جدا شدن از اردوگاه بلوک شرق در سال 1972 با دولتهای غربی رو به ائتلاف آورد.
تلاش قاهره برای آشتی با ایران بارزترین شاخصه سیاست خارجی مرسی محسوب میشود. از زمان پیروزی انقلاب ایران در سال 1979 تا کنون هیچ رییس جمهور مصری به ایران سفر نکرده است. این واقعیت که مصر متحد آمریکاست، اما در جنبش غیرمتعهدها عضویت دارد به خودی خود نفرت برانگیز است. هر چند تحمل این شرایط در دوره حسنی مبارک تا حدودی قابل توجیه بود، اما سفر مرسی به تهران آن هم در شرایطی که تنشها بر سر برنامه هستهای ایران به اوج خود رسیده است، به طور آشکار اقدامی تحریک کننده است.
از سوی دیگر، افزایش مناسبات مصر با چین نیز موجب بروز نگرانی شدید شده است. با توجه به بروز تنش میان مصر و اسراییل و حتی احتمال قطع روابط با چین میتواند جایگزین مناسبی برای مصر باشد. با توجه به اینکه چین نیزمنافع خود را در لیبی از دست داده، این کشور نیز خواستار گسترش روابط با مصر است. چین همچنین با نزدیک شدن به مصر میتواند در مدیترانه نیز برای خود جایگاه مناسبی به دست آورد.
این کشور همچنین میتواند به فناوری های آمریکا در مصر نیز دسترسی پیدا کند. گزارشهای منتشر شده از سوی سایت ویکی لیکس نشان میدهد مصر مهمترین ناقض قانون کنترل صادرات تسلیحات آمریکاست. به همین دلیل نیز روابط نظامی مصر و چین به پکن اجازه خواهد داد تا به فناوری نظامی آمریکا دسترسی پیدا کند.
از سوی دیگر، مرسی در حال متنوع ساختن منابع خارجی مصر است و از این رو چین میتواند شریکی بالقوه برای این کشور باشد. گسترش روابط مصر با چین موجب پیچیدهتر شدن روابط مصر با آمریکا و همچنین سیاستهای آمریکا در خاور میانه خواهد شد. البته تغییر در رویکرد سیاست خارجی مصر برای این کشور هزینههایی درپی خواهد داشت و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز از نزدیک شدن مصر به ایران ناخرسند هستند.
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