به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره استانی شهید رجایی ظهر یکشنبه در استان البرز با حضور سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور، عیسی فرهادی استاندار البرز و تمام مدیران کل استان برگزار شد و در آن بر اساس فرآیند ارزیابی عملکرد سال 90 دستگاه ها برترین ادارات کل استانی و شهرستانی معرفی شدند و خبرگزاری مهر استان البرز نیز به عنوان تنها رسانه در بخش ویژه این جشنواره به عنوان رسانه نمونه و برتر استان البرز شناخته شد.

حجت الاسلام مسعودی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، اسکندر صیدایی معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز، آرش بهادری مدیر کل امور روستایی استانداری البرز، فرماندار کرج، فرماندار ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد؛ اشتهارد، ناصر رجبی معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز، هدایی پورسرپرست شرکت گاز، کاوه حدادپور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، سالارکیا مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، مکاریان مدیر کل بهزیستی استان، شکوری مدیرعامل فرآورده های نفتی و مسئولان دیگر استان در این جشنواره حضور داشتند.

به گفته عیسی فرهادی استاندار البرز 345 پروژه امروز با حضور مرتضوی معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور افتتاح شد.



در پایان جشنواره دستگاه های برتر استان البرز نیز معرفی شدند.

اداره کل تعاون، کارر و رفاه اجتماعی دستگاه برتر خدمات رسان البرز شناخته شد

اداره کل تعاون، کارر و رفاه اجتماعی دستگاه برتر خدمات رسان نخست، بنیاد شهید و امور ایثارگران دومین دستگاه برتر و کمیته امداد امام خمینی(ره) سومین دستگاه برتر استان البرز بودند.

در بخش شاخص های عمومی، شرکت پخش فرآورده های نفتی استان البرز، اداره کل پست استان البرز و اداره کل زندان ها و اقدامات تامین و تربیتی استان البرز به ترتیب سه ارگان برتر بودند.

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز، اداره کل بیمه خدمات درمانی استان البرز و اداره کل هواشناسی استان البرز از جمله دستگاه های برتر از لحاظ شاخص های اجتماعی بودند.

سه مدیر کل استان در جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و امور مالیاتی مورد تجلیل قرار گرفتند.

پنج دستگاه اداره یک ناحیه یک آموزش و پرورش کرج، ادره آبفای روستایی ساوجبلاغ، اداره کمیته امداد امام خمینی نظرآباد،

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طالقان و اداره تعاون کار، تعاون و رفاه اجتماعی اشتهارد مورد تقدیر قرار گرفتند.

فرمانداران کرج، ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.